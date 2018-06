Pedro Aquino: "Mi familia ahora son mis compañeros de la Selección Peruana"

En la conferencia de prensa de la Selección Peruana para ese miércoles se presentaron el volante Pedro Aquino y el arquero Pedro Gallese.

El jugador del Club León de México dijo no sentir incomodidad ni presiones por el largo tiempo de concentración, pues aseguró que su “familia ahora” eran “sus compañeros”.

En otro momento, Pedro Aquino manifestó que Dinamarca, rival de Perú en su debut mundialista, es una selección con un plantel importante y que no depende solo de Christian Eriksen.

“Los 23 jugadores de Dinamarca son importante, no sólo estamos pensando en un jugador (Ericksen) […] Él es buen jugador, pero los partidos los juegan once. Nos estamos preparando para enfrentar a un equipo no a un jugador”, indicó.

“Ya queremos que inicie el Mundial. Varios somos cat. 94 y 95, pero ya somos mayores para afrontar un torneo como este. Ya queremos que empiece el Mundial. Sabemos que va a ser una vitrina, sobre todo para los jóvenes”, puntualizó Pedro Aquino.