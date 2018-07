¿Paulinho anunció su salida del Barcelona tras el Mundial?

El centrocampista José Paulo Bezerra Maciel Júnior, más conocido como Paulinho ha asegurado este viernes, tras la eliminación de Brasil del Mundial de Rusia 2018, que no descarta continuar en el Barcelona pese a tener dos ofertas, una de ellas de China.

En los últimos días se ha especulado sobre el posible regreso del brasileño, de 29 años, al Guangzhou Evergrande, el equipo de la Superliga china en el que jugó entre 2015 y 2017.

“Hablaré con mi representante mañana o pasado mañana en Barcelona. Ahí hablaré sobre mi futuro”, explicó Paulinho en la zona mixta del estadio Kazán Arena. “No sé si me iré a China porque no he hablado con mi representante todavía. Sé que tengo una oferta de China y otra de otro club más. Entonces definiré mi futuro”, comentó.

“Pero sí, podría quedarme en el Barcelona”, reconoció el internacional brasileño.