Partidos y resultados de hoy, 21 de junio, por el Mundial Rusia 2018

Jairo Rua 21.06.2018 / 09:15 AM

Hoy, 21 de junio, la Selección Peruana juega el partido más importante de los últimos tiempos ante la Selección de Francia por la segunda fecha del grupo C por el Mundial Rusia 2018. Este jueves se cumple el octavo día desde la inauguración y ya cuenta con resultados que van definiendo los grupos para la próxima fase. Desde las 7:00 am (hora peruana) con el Dinamarca vs Australia a las 11:00 am (hora peruana) con el Perú vs Francia y; 1:00 pm (hora peruana) con el Argentina vs Croacia.

Desde muy temprano, la Selección de Dinamarca estaba muy cerca de sumar tres puntos más en el grupo C; sin embargo, Australia volvió a mostrar orden y disciplina en su juego para conseguir un empate en la segunda fecha del Mundial Rusia 2018. Christian Eriksen abrió la cuenta rápidamente a los 7 minutos tras desconcentración defensiva. Sin embargo, el capitán Mile Jedinak igualó de penal.

En el segundo compromiso, la Selección Peruana juega un partido crucial ante Francia en búsqueda de los tres puntos. Ricardo Gareca presentará algunas variantes, con Pedro Aquino por Renato Tapia y Paolo Guerrero por Jefferson Farfán.

Finalmente, a la 1 de la tarde, la Selección de Argentina está obligado a ganar para continuar con vida en la fase de grupos y para continuar con la etiqueta de favorito. Al frente tendrá a Croacia, que viene de vencer a Nigeria sin problemas.

Estos son los partidos y resultados del jueves 21 de junio.