Partidos y resultados de hoy, 20 de junio, por el Mundial Rusia 2018

Jairo Rua 20.06.2018 / 13:38 PM

Hoy, 20 de junio, la Selección de Uruguay se convierte en el segundo equipo en clasificar a octavos de final del Mundial Rusia 2018. Este miércoles se cumple el séptimo día desde la inauguración y ya cuenta con resultados que van definiendo los grupos para la próxima fase. Desde las 7:00 am (hora peruana) con el Portugal vs Marruecos a las 11:00 am (hora peruana) con el Uruguay vs Arabia Saudita y; 1:00 pm (hora peruana) con el Irán vs España.

Desde muy temprano, la Selección de Portugal consiguió la victoria ante Marruecos con gol de Cristiano Ronaldo. El delantero del Real Madrid convirtió muy temprano y firmó la victoria para poner a su equipo en la próxima fase del Mundial Rusia 2018.

En el segundo compromiso, Uruguay logró sumar tres puntos ante Arabia Saudita con gol de Luis Suárez. El delantero charrúa marcó el único tanto y le dio la victoria al equipo de Tabárez para ser el segundo equipo en clasificar a octavos de final.

Desde la 1 de la tarde, España enfrenta a Irán en la segunda fecha del grupo B. El equipo de Fernando Hierro tiene la obligación de sumar tres puntos para estar cerca de la siguiente instancia. De la mano de Andrés Iniesta y Diego Costa, los ibéricos buscarán imponerse con su jerarquía en el Mundial Rusia 2018.

partidos y resultados del 20 de junio