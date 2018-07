“El partido con Perú fue uno de los más difíciles del Mundial”

En entrevista realizada al diario francés “Le Parisien”, el campeón del mundo con la Selección de Francia, Blaise Matuidi, hizo un balance de la participación de su país en el Mundial Rusia 2018, donde destacó que el punto de inflexión en su devenir en la justa mundialista fue el encuentro que tuvieron durante la fase de grupos contra la Selección Peruana, donde los galos sufrieron más de la cuenta, pero lograron vencer por 1-0.

En sus declaraciones, fuera de la presión de hablar cordialmente ante el rival, Matuidi consideró que, a pesar de lo que muchos piensan, el punto de no retorno no fue al cotejo contra Argentina en los octavos de final: “Para Paul Pogba y para todos nosotros, el detonante no ha sido el partido contra Argentina como muchos parecen pensar. La verdadera prueba, fue contra Perú”.

Matuidi, así como el propio Paul Pogba en su momento, se mostró impresionado por la cantidad de hinchas peruanos que ese día se congregaron en las graderías del Ekaterimburgo Arena: “Ese día, llegamos y fue como si estuviésemos en Lima, en Sudamérica. Hasta ahora nunca había conocido algo así… Visto desde Francia, sé que este partido estaba catalogado como una formalidad, pero ha sido uno de los partidos más difíciles del Mundial”.

Asimismo, Blaise Matuidi condensó sus palabras al asegurar que luego del encuentro ante la Selección Peruana, el técnico galo Didier Deschamps supo por qué once apostar en adelante: “Hemos tenido que ser sólidos, defender bien, atacar y anotar. Pero al final de ese partido, el entrenador pudo decir: ‘Ya está, creo tener a mi equipo listo’”.

Sin embargo, Matuidi expresó que por el juego mostrado, la Selección Peruana merecía mucho más que quedarse en la fase de grupos del Mundial Rusia 2018: “De todos modos, en mi opinión, Perú realmente no merecía quedarse en la fase de grupos”.