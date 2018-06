EN DIRECTO: Bélgica 0-0 Inglaterra por el Mundial Rusia 2018

Jairo Rua 28.06.2018 / 13:20 PM

Comenzó la última fecha del Grupo G del Mundial Rusia 2018 desde el Estadio de Kaliningrado, donde las escuadras de Bélgica e Inglaterra juegan para saber quien termina liderando el grupo estando ya asegurados en los octavos de final.

Uno de los partidos mas esperados de la fase de grupos del Mundial Rusia 2018 donde los combinados de Inglaterra y Bélgica se verán las caras con la confianza de estar aseguradas en los octavos de final tras sacar sendos triunfo ante Túnez y una novel como inocente Panamá que ha sido víctima de dos goleadas en la que ha sido su primera participación en la Copa del Mundo.

Este podría ser el choque no solo de dos países, sino de dos goleadores netos que no solo brillan en sus respectivos clubes, curiosamente, ambos de la Premier League inglesa, sino que ya están demostrando todo su potencial como hombres del área chica en Rusia 2018, como son el inglés Harry Kane, que hoy milita en el Tottenham de Mauricio Pochettino, como la eficacia de cara al gol del belga Romelu Lukaku, hombre clave en el once del Manchester United que dirige el portugués José Mourinho.

Inglaterra vs Bélgica Inglaterra 0 Bélgica 0 20' hace 4 minutos Cabezazo peligros de Inglaterra que, de momento, llega más. 16' hace 7 minutos Inglaterra impide salir a Bélgica. 13' hace 11 minutos Inglaterra busca penetrar por las bandas. 10' hace 13 minutos Tiro de esquina para Inglaterra. Corner 9' hace 14 minutos Llegada de peligro de Bélgica con Fellaini, pero Pickford aparece de nuevo para cortar los intentos belgas. 6' hace 18 minutos Disparo de peligro de Bélgica. Gran intervención del golero Pickford. 5' hace 19 minutos Bélgica retiene el balón en el medio campo. 1' hace 23 minutos ¡Inició el partido! Suenan las notas del himno nacional de Bélgica. hace 27 minutos Suena el himno de Inglaterra. hace 28 minutos Ambos equipos salen al gramado de juego. hace 29 minutos De esta forma alineará Bélgica: T. Courtois, T. Vermaelen, D. Boyata, M. Dembélé, M. Fellaini, N. Chadli, L. Denfoncker, A. Januzaj, Y. Tielemans, M. Batshuayi. hace 43 minutos Así formará Inglaterra: J. Pickford, G. Cahill, D. Rose, P. Jones, J. Stones, T. Alexander-Arnold, F. Delph, E. Dier, R. Lottus-Cheek, J. Vardy, M. Rashford. hace 43 minutos

Bélgica vs Inglaterra | Alineaciones

Bélgica: T. Courtois, T. Vermaelen, D. Boyata, M. Dembélé, M. Fellaini, N. Chadli, L. Denfoncker, A. Januzaj, Y. Tielemans, M. Batshuayi.

Inglaterra: J. Pickford, G. Cahill, D. Rose, P. Jones, J. Stones, T. Alexander-Arnold, F. Delph, E. Dier, R. Lottus-Cheek, J. Vardy, M. Rashford.

Bélgica vs Inglaterra | La Previa

Inglaterra y Bélgica, dominadoras del Grupo G y clasificadas ya para los octavos de final del Mundial de Rusia 2018, se enfrentan mañana en una prueba de nivel para los dos conjuntos equipos que decidirán en un duelo directo el orden por el que pasan a la siguiente fase.

Empatadas a todo tras dominar ambas a Túnez y Panamá, ocho goles a favor y dos en contra cada una, con el liderazgo provisional de Inglaterra por haber recibido menos tarjetas amarillas, el gran duelo del grupo G permitirá a sus técnicos, el inglés Gareth Southgate y el español Roberto Martínez, examinar si las buenas sensaciones ante selecciones menores se refrendan.

Inglaterra ganó, no sin apuros, a Túnez 1-2 con dos tantos de Harry Kane, y avasalló a la débil Panamá ante la que consiguió un 6-1 con tres tantos de su capitán, dos de ellos de penal. Por su parte, Bélgica comenzó con paso firme y un 3-0 a Panamá, y lo reafirmó con un 5-2 a Túnez, ambas con dobletes de Romelu Lukaku.

Un duelo también entre el máximo goleador de lo que llevamos de Mundial de Rusia 2018, el capitán inglés Harry Kane, con cinco tantos, y su perseguidor, un Lukaku que lleva cuatro pero es duda por sus molestias en el tobillo izquierdo, que le impidieron entrenarse ayer, por lo que Martínez podría reservarlo.

El seleccionador inglés Gareth Southgate ya ha advertido que para los ‘Tres Leones’ el objetivo es la victoria para mantener el momento competitivo de su equipo y sin importar cual sea el rival en las siguientes rondas.

Para ello, Inglaterra presentará un equipo similar al que ha vencido en sus dos partidos anteriores, con la estructura de tres centrales y dos carrileros, donde podría entrar Gary Cahill en el centro de la zaga o Danny Rose por la izquierda. En el centro del campo podría haber oportunidades para Eric Dier y Fabian Delph.

Por su parte, Bélgica afronta el duelo con la duda fundamental de Lukaku, cuyos problemas en el tobillo izquierdo provocarán que la decisión sobre si juega o no se tome en las últimas horas. En caso de no estar disponible, su sitio sería para el delantero del Borussia Dortmund alemán Michy Batshuayi.

El seleccionador belga, el español Roberto Martínez, dejó la puerta abierta a realizar varios cambios, ya que aseguró que sus 23 futbolistas tienen el nivel para ser titulares, y debe reservar a los jugadores advertidos de sanción, como el central Jan Vertonghen, el lateral Thomas Meunier y el centrocampista Kevin de Bruyne, que si ven una amarilla podrían perderse el duelo de octavos.

Esto podría dar la oportunidad al central del BarcelonaThomas Vermaelen, ya que Vincent Kompany acaba de regresar de su lesión, al centrocampista del Manchester UnitedMarouane Fellaini en el centro del campo y a Adam Januzaj (Real Sociedad) o Nacer Chadli (West Browmich Albion) por la derecha,

Martínez sí podrá contar con su capitán, el futbolista del Chelsea inglés Eden Hazard, aunque está por ver que sea de la partida o decida darle descanso para dar paso a su hermano Thorgan o al centrocampista del Mónaco Youri Tielemans.