Paolo Hurtado: “donde me ponga Ricardo Gareca lo haré de la mejor manera”

Luego de una temporada muy larga en Portugal, el volante de Vitória Paolo Hurtado llegó a Lima y se sumó a los entrenamientos en la Videna bajo el mando de Ricardo Gareca. Como era de esperarse, se tomó unos días de vacaciones para pasarla con la familia y ahora concentra enfocado a pertenecer en la lista final que de el técnico de la Selección Peruana.

“Estoy contento por todo lo que me ha pasado en esta época. Me da gusto acabar así la temporada y ahora motivado porque se vienen cosas muy importante en el Mundial”, dijo Paolo Hurtado tras culminar el trabajo matutino de este lunes en la Videna.

“Estamos todos juntos. Nos estamos preparando de la mejor manera para hacer un buen Mundial. En este certamen no se puede dar ventaja por eso estamos trabajando muy duro y no dar ventajas a los rivales”, añadió el jugador de la Selección Peruana.

Respecto a la posición que puede usarlo Ricardo Gareca, Paolo Hurtado dijo: “Toda la temporada he estado jugando de punta, pero también me muevo de frente o por derecha e izquierda”. “El profesor decidirá. Donde me ponga, yo lo voy a tratar de hacerlo de la mejor manera”, confirmó.

Finalmente, tras el buen desempeño en su club y la cantidad de goles que ha anotado en la temporada, Paolo Hurtado indicó que eso es secundario. “Uno siempre trabaja para estas cosas, para seguir mejorando y para crecer futbolísticamente. Los goles son importantes, pero es secundario., uno tiene que ayudar a que el equipo le vaya bien”, concluyó.