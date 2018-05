Paolo Guerrero: “Todos saben nunca tuve intención de hacer trampa”

Jugándose su última carta para poder vestir los colores de la Selección Peruana en el mundial Rusia 2018, y a esperas del fallo del Tribunal Federal Suizo, Paolo Guerrero decidió salir a hablar con nada menos que con la prestigiosa cadena BBC, donde el capitán del cuadro peruano, entre otras cosas, asegura estar atravesando una injusticia ya que él nunca quiso hacer trampa ni sacar “ventaja deportiva”.

Entrevistado en Zúrich (Suiza) donde de plano dijo lo siguiente acerca de sus expectativas referentes al fallo del Tribunal Federal Suizo: “Creo en la justicia suiza y por eso estoy aquí, entrenando, porque puede ser que en pocos días salga la decisión. Y si Dios quiere, después me puedo integrar a la selección para participar en el Mundial”.

Asimismo, Guerrero se ratificó en su versión de no haber tenido ninguna intencionalidad de buscar sacar ventaja deportiva: “Yo no me explico por qué he sido castigado. Casi nadie en Perú lo entiende… Yo no he hecho trampa… Todo el mundo sabe que en ningún momento quise hacer trampa” y agregó: “Ya fue reconocido ante la FIFA, WADA y la TAS que yo no hice trampa. Es una norma que se me está aplicando. Estoy tratando de que el tribunal de justicia se dé cuenta de que en mi país el mate de coca es algo cultural”.

Al ser preguntado por cómo explica él la forma en que el metabolito en cuestión ingresó a su organismo antes del encuentro con Argentina, Guerrero lo relató de la siguiente manera: “En realidad no sabemos, se supone que fue un mate de coca. No sabemos. Lo que ingerí antes de salir para Argentina fue un té de anís. (Me lo tomé) después del almuerzo porque tenía problemas en el estómago, sufro de gastritis y después del almuerzo le pedí un digestivo al doctor”. También habló del papel de la nutricionista de la FPF: “La nutricionista escuchó que le pedí un digestivo al doctor y ella me sugirió que tomara un té de anís para que me fuera mejor porque tenía el estómago hinchado”.

Paolo Guerrero fue enfático en decir que es consciente de no ingerir mate de coca por los temas relacionados con el doping, las sanciones, así como el hecho de no buscar arriesgar los objetivos trazados con la Selección Peruana: “No tengo por qué ingerir té de coca porque eso no mejora el rendimiento y porque sé, y lo tengo muy claro, que es una sustancia prohibida para cualquier atleta… Y menos aun jugándome la oportunidad que teníamos (de ir al Mundial), faltando dos partidos para clasificarnos. No tenía por qué ingerir una sustancia que me podía afectar o perjudicar en mi carrera”.

Finalmente, Guerrero confesó sentir el respaldo y el cariño del pueblo peruano, el cual le llevaba a tener un compromiso con el país: “No me considero un talismán, pero por todo el cariño de la gente en Perú, tengo que tomarlo así. El apoyo que he venido recibiendo es increíble. Me siento afortunado de tener a un país apoyándome en todo momento”.