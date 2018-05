Paolo Guerrero: suspendido por 14 meses y no irá al Mundial Rusia 2018

Después de muchos días de espera, el fallo final del TAS arroja que el delantero Paolo Guerrero será suspendido por 14 meses y no jugará con la Selección Peruana el próximo Mundial Rusia 2018, según la documentación presentada por la web internacional.

En primer momento, el periodista de La Gazzetta dello Sport Tancredi Palmeri hizo oficial la noticia en su cuenta de Twitter y oficializó el lamentable caso. “Noticia de última hora, exclusivo: Paolo Guerrero suspendido por 14 meses, no irá con Perú a la Copa del Mundo!”.

BREAKINGNEWS: EXCLUSIVE:

Paolo Guerrero suspended for 14 months, won’t go with Perú to World Cup