Paolo Guerrero sorprende con mensaje previo al juicio ante TAS contra FIFA y WADA

Paolo Guerrero vive con angustia, pero con fe, la previa del juicio que debe afrontar ante el TAS contra la FIFA y la WADA, buscando que el castigo que le impusieron sea anulado. El peruano publicó un mensaje previo, dirigido a todos los hinchas.

“Los miedos que no afrontamos se convierten en nuestros límites. A lo largo de mi vida, la constancia me enseñó a sobrepasar obstáculos difíciles. Yo mantengo la cabeza en alto, con muchas ganas de regresar donde soy feliz. Me siento #cadavezmascerca #modoguerrero #pg9”, fue lo que publicó Paolo Guerrero en su cuenta oficial de Facebook.

En Suiza ya es jueves 3 de mayo. Paolo Guerrero está ahí con sus abogados, listos para defender su postura que es la inocencia total. El TAS puede resolver el mismo día o pedir unos días para dictar su fallo final.

En caso pedir días para tomar una decisión final, Paolo Guerrero quedará habilitado para jugar, ya que se cumplieron los 6 meses que le impuso la FIFA, tras la apelación. Sin embargo, la WADA podría interponer un recurso para que se amplíe unos días más la inhabilitación del ‘Depredador’.

Sin duda, este caso tiene en vilo a todo el Perú. Paolo Guerrero es el capitán de la Selección Peruana que se prepara para disputar el Mundial Rusia 2018.

