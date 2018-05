Paolo Guerrero a The New York Times: “haré todo para jugar el Mundial”

Paolo Guerrero, el jugador más influyente de la Selección Peruana, está inhabilitado por 14 meses y no jugará el Mundial Rusia 2018. El lunes 14 salió el fallo final y el TAS dio a conocer una noticia desalentadora a todos los hinchas que; sin duda, ha dado la vuelta al mundo. El New York Times entrevistó al atacante tras la problemática.

Entrevista de The New York Times con Paolo Guerrero

“Esto es sobre mi honor y el honor de mi familia”, dijo Paolo Guerrero en una entrevista telefónica el viernes, con la voz quebrada de emoción. “Hay personas que hablan de mí, que hice esto, pero nunca he hecho algo como esto. Nunca tomé ningún medicamento”, indicó a la prensa.

“He jugado durante más de 15 años con dedicación. Jugué mi primer juego para la selección nacional cuando tenía 19 años y siempre luché para llegar a la Copa del Mundo. Lo di todo para llevar a mi país al torneo, y ahora no puedo jugar debido a algo tan injusto. Estoy realmente triste”, añadió.

“Guerrero habló desde su casa en Perú, donde un equipo legal tramó un llamamiento Al Tribunal Supremo de Suiza para revocar la prohibición impuesta después de que la Corte de Arbitraje para el Deporte con sede en Suiza se pusiera del lado de la Agencia Mundial Antidopaje. apelación de la prohibición de seis meses”, señala The New York Times.

El delantero peruano insistió en su inocencia y esta vez viajará a Suiza para continuar con su lucha. Esta vez, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aceptó la reunión con él y el presidente de la FPF, para analizar los motivos del fallo del TAS y ver alguna, aunque diminuta posibilidad, dejugar el Mundial Rusia 2018.

Si bien las posibilidades de obtener un indulto son escasas, Paolo Guerrero, cuyos objetivos en su carrera son un récord en Perú, dijo que estaría a la altura de su nombre y no se daría por vencido hasta el final.

“Soy un luchador”, dijo. “Siempre he peleado cuando el camino ha sido difícil. No es fácil convertirse en un futbolista profesional. Luché para ser uno. Seguiré luchando, seguiré demostrando mi inocencia, haré todo lo que esté en mis manos para jugar en la Copa del Mundo. No voy a dejar caer mi cabeza y solo ir a mi cama y acostarme”, finalizó en entrevista.