Paolo Guerrero llegó a Lima: mira las portadas de este miércoles 16 de mayo

Paolo Guerrero llegó a Lima este martes por la mañana, acompañado de su novia y su madre, después de conocer el fallo final del TAS. El jugador peruano no podrá participar con la Selección Peruana en el próximo Mundial Rusia 2018, tras ser inhabilitado por 14 meses.

“Respeto a muerte a mis compañeros. Tenemos un grupo de whatsapp y voy a alentarnos siempre. Yo respaldo a mis compañeros a muerte. Voy a hacerles barra en el Mundial y seré un hincha más”, declaró Paolo Guerrero tras su llegada a Lima.

“Muy triste, vine aquí a mostrar la cara por todo lo que se especula. Paso por una injusticia. Estoy muy feliz por el cariño de la gente que siempre me ha venido brindado. Estoy muy triste por perderme la Copa del mundo. Estoy triste por no jugar y no retribuirle la gente por no jugar la Copa del Mundo”, dijo Paolo Guerrero.

Paolo Guerrero fue acogido por más de mil hinchas que esperaron desde temprano en el aeropuerto Jorge Chávez. El capitán de la Selección Peruana se sorprendió por el caluroso recibimiento y agradeció a todos por el apoyo.