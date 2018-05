Paolo Guerrero: Doña Peta dice que "este es el dolor más grande de mi vida"

Petronila Gonzales, madre de Paolo Guerrero, se mostró muy mortificada luego que se enterara que su hijo no disputará el Mundial de Rusia 2018 con la selección peruana por una sanción de 14 meses impuesta por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) luego del resultado analítico adverso del pasado mes de octubre en un partido contra la selección de Argentina.

“Esto es el dolor más grande de mi vida. Paolo está en otro cuarto y no me está escuchando”, manifestó la mamá de Paolo Guerrero. Luego, siguió con frases de alto calibre. “Todo esto estaba armado. No es posible que vayan a tomarle la foto. Cada uno hace su análisis. Mi hijo es el mejor jugador del Perú. Somos peruanos y no tenemos peso dirigencial”, dijo Doña Petronila en ‘RPP’.

La mamá de Paolo Guerrero acusó al hotel donde concentró la selección peruana de no colaborar con la defensa del delantero ante los tribunales. “ Lo taparon hasta el último [al mozo del hotel]. Lo amenazaron para que no hable. Lo amenazaron. Lo dejaron durmiendo en el hotel para que no hable”, indicó en su acalorada declaración en diálogo con ‘RPP’.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) sancionó durante 14 meses al capitán y máximo goleador histórico de la selección peruana, Paolo Guerrero, tras su positivo el pasado mes de octubre en un partido contra la selección de Argentina, y esta decisión le impedirá jugar el Mundial de Rusia 2018.

Tras conocerse el resultado del análisis la FIFA le impuso una sanción de un año, desde el 3 de noviembre pasado, por la que no pudo jugar la repesca del Mundial ante Nueva Zelanda, pero luego su Comité de Apelación le redujo a seis meses el castigo .

No conforme con la reducción de la sanción, el jugador acudió al TAS para solicitar la total absolución, y el tribunal celebró la audiencia con las partes el pasado día 4, fecha en la que Guerrero terminaba los seis meses de sanción.

Tanto la FIFA como la AMA pidieron el aumento del castigo, reclamación estimada en parte por el TAS, según informó hoy este organismo.

EFE