Paolo Guerrero: "Deja mucho que desear la actitud de la la FPF"

El peruano Paolo Guerrero arribó a Lima luego de conocer el fallo del TAS y se dio tiempo para conversar con la prensa, donde se mostró sorprendido por las decisiones que viene tomando la Federación Peruana de Fútbol (FPF) con el tema de las concentraciones.

Las palabras de Paolo Guerrero fueron contundentes y dejó entrever que no coincide con la disposición del ente tras lo ocurrido con su persona.

“De ese tema yo no lo entiendo muy bien, se especula muchas cosas. Deja mucha que desear la actitud de la FPF que todavía continúan concentrando ahí en el hotel”, manifestó el delantero de la Selección Peruana.

Sobre su posible regreso al hotel que lo perjudicó, Paolo Guerrero afirmó tajantemente que “no volvía” a pisar dicho lugar por ningún motivo y que le iba a hacer un pedido especial al entrenador Ricardo Gareca.

“Si yo salía absuelto yo no iba ahí de todas maneras. Yo le iba a pedir al profesor Gareca para concentrar en la Videna, pero yo al hotel no volvía porque ellos me perjudicaron”.