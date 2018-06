Paolo Guerrero: así opinó capitán de Dinamarca sobre el delantero de la Selección Peruana

El capitán de Dinamarca, Simon Kjaer, conversó con la prensa previo al partido que sostendrá ante la Selección Peruana por el Grupo C del Mundial Rusia 2018 y mostró indiferencia ante la posible titularidad de Paolo Guerrero.

El también defensor del Sevilla se refirió al gesto de solidaridad hacia el ‘Depredador’ para que pueda disputar la Copa del Mundo, pero que eso no tiene nada que ver con el encuentro que sostendrán ambos combinados en la ciudad de Saransk.

“Independientemente de que juegue o no la cuestión no cambia. Le queríamos apoyar al margen de que pudiera estar en el Mundial o no. Ahora puede jugar y me parece fantástico. Nosotros nos hemos preparado igual si juega Guerrero o si no juega”, manifestó el referente de Dinamarca.

La decisión de ver a Paolo Guerrero desde el arranque la tiene el entrenador Ricardo Gareca, quien probó al goleador entre los suplente.

“Paolo está muy bien, le veo bien. Puedo decir a la gente que entrena muy bien y está preparado para poder jugar. El once me tomo hasta el último momento para definirlo. Cuando ve uno a todos bien esa decisión es difícil de tomar”, indicó el ‘Tigre’