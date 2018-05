Padre de Paolo Guerrero rompe su silencio tras sanción a su hijo

José Guerrero, el padre del delantero de la Selección Peruana, lamentó todo lo que se viene aconteciendo con Paolo Guerrero tras el fallo del TAS e inhabilitarlo por 14 meses para no jugar el Mundial Rusia 2018.

“Es una pena que Paolo, que está luchando por conseguir jugar el mundial, agotando todas las posibilidades y no tomando en cuenta esta situación fáctica que él aduce en su defensa y el WADA reconoce que no es drogadicto, que no tomo un anis para rendir más, que tenía la autorización de la nutricionista etc, sin embargo, se ensañó con una sentencia desproporcional y arbitraria, en fin, muchas cosas más”, señala el padre de Paolo Guerrero.

El progenitor del atacante señaló que lo hecho por FIFA es un “golpe duro” para el país y para su hijo.

“Ante esta situación es muy difícil, que lamentablemente la FIFA ha respetado a la WADA, que golpe tan fuerte para el país, todo ha sido protocolar, no contemplaron sus antecedentes, que no es consumidor de droga social, que no consume cocaína; se comprobó que no es un consumidor de cocaína, ni fuma cigarrillos”.

Cabe señalar que este jueves Paolo Guerrero usó las redes sociales para enviarle un emotivo mensaje a su padre, quien está de onomástico.