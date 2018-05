Las ofertas que Christian Cueva ha recibido antes de jugar el Mundial Rusia 2018

Danilo Machado, socio de la firma Prime Sports y quien maneja al jugador de la Selección PeruanaChristian Cueva, aseguró que hay muchas ofertas para el volante y asegura que después del Mundial ya no regrese al Sao Paulo de Brasil.

“Se está trabajando en muchas partes, Christian lo sabe. Lo que puedo decir es que muy probablemente, Cueva no vuelve a Sao Paulo. Lo que tenemos son cosas buenas que le agradaron a Christian, pero todavía no hemos definido nada y seguimos buscando. Si antes del Mundial llega algo que es conveniente, firmamos antes, no tenemos problemas. Queremos tomar una decisión que sea buena para el club y para el jugador”, declaró el brasileño en Radio Ovación.

Respecto a las ofertas que ha recibido Christian Cueva, dijo: “España es lo que más le gusta a él como carrera, es un mercado en el que estamos trabajando muy fuerte. Pero ha llegado ofertas de China, del mundo árabe, y de otros mercados que tienen mucha plata, pero como carrera a Cueva le interesa su futuro y creo que con 26 años puede triunfar en España”.