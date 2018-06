Oblitas sobre la Selección: "No habrá homenajes, debemos celebrar victorias"

Tras la derrota ante Francia, la Selección Peruana ya se encuentra alistando el partido ante Australia por la segunda fecha de fase de grupos del Mundial Rusia 2018.

En tanto, Juan Carlos Oblitas habló este viernes con la prensa local y aseguró que sería mucho mejor que la Blanquirroja no reciba ningún homenaje a su regreso a Lima.

“¡No, no! No se hace ningún homenaje. Particularmente, creo que nosotros debemos acostumbrarnos a festejar la victoria, no la derrota”, declaró el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol.

“[…] sino volveríamos al pasado. Es una opinión personal. No sé cómo pensará la Federación, pero estot seguro que el comando técnico comparte conmigo esta idea. Tenemos que acostumbrarnos a festejar victoria”, enfatizó Oblitas.

En otro momento, se manifestó sobre la posible continuidad de Ricardo Gareca al mando de la Selección Peruana.

“(Ricardo Gareca) no quiso hablar del tema ahora [en la última conferencia de prensa], porque sentía que se desviaba. Hay que dejar que Ricardo tome el tiempo que él crea”, puntualizó.

Declaraciones de Juan Carlos Oblitas. (Video: Canal N)