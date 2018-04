Nolberto Solano y la clave para la clasificación peruana a Rusia 2018

La Selección Peruana clasificó al mundial Rusia 2018 en noviembre pasado después de 36 años. El hecho no fue una casualidad y respondió a diversos factores que el asistente técnico Nolberto Solano develó en una entrevista realizada al portal de la FIFA.

“Uno se siente muy orgulloso de que el mundo entero mire a tu país. En esa época (de los ’80) teníamos a jugadores que yo he admirado siempre: Oblitas, Cueto, Velázquez, Cubillas, Uribe… Grandes del fútbol peruano. Siempre decía algún día quiero jugar un Mundial” expresó Solano.

Seguidamente, el ex jugador de la Selección Peruana tuvo palabras para con la Federación Peruana de Fútbol y al preparador de la bicolor Ricardo Gareca: “Lo que sucedió con Ricardo Gareca en esta ocasión muestra la diferencia. A pesar de que arrancamos mal la eliminatoria creyeron en su proceso, y el sostener a un técnico siempre es algo bueno. La clave ha sido esa. La Federación ha hecho un muy buen trabajo y se acertó con el entrenador”.

Del mismo modo, no dejó pasar la ocasión para comentar sobre la actuación peruana en las eliminatorias a Rusia 2018: “Si uno analiza en frío nuestra eliminatoria, fue de sufrimiento. En nuestro país decimos si el peruano no sufre, no disfruta. Los dioses se nos fueron alineando y nosotros lo aprovechamos”.

Finalmente, de lo que se espera del actuación de la Selección Peruana en Rusia 2018Nolberto Solano contestó: “En Rusia tenemos que estar a la altura para poder competir contra tres equipos muy duros. Vamos a requerir de mucho trabajo y sufrimiento… ¡Para también disfrutarlo, como buenos peruanos!”