Nicolas Lúcar: "FPF pensó que contaminación de Paolo Guerrero fue por contacto sexual"

YOUTUBE. El periodista Nicolás Lúcar reveló algunos detalles de lo que fue la reunión que convocó Paolo Guerrero con los líderes de opinión del Perú, resaltando el tema central, que fue la contaminación del delantero peruano en el hotel de concentración.

Y lo que dijo Nicolás Lúcar fue impactante. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) creyó en un inicio que la contaminación de Paolo Guerrero fue por un contacto sexual.

El capitán de la Selección Peruana se apresuró a demostrar su inocencia, primero a la FPF, y se realizó exámenes médico, que demostró que no era consumidor y que la contaminación no fue por contacto sexual.

“Habido información que para mí ha sido reveladora y relevante. Por ejemplo de que la contaminación de Paolo Guerrero se habría producido por contacto sexual, y que aparentemente esa versión fue tomada como cierta por gente clave en la Federación Peruana de Fútbol”, expresó.

“Esa versión fue desvirtuada por los exámenes químicos. Eso fue un invento de alguien perverso que quiso hacerle daño a Paolo, por eso la molestia de Doña Peta”, agregó.

Lúcar reveló que Paolo Guerrero está mortificado porque el castigo incluye la prohibición de hasta ingresar a los estadios.

“Paolo esta golpeado por muchas cosas que la gente no sabe, la sanción no es solo que no puede jugar hasta enero del próximo año, no puede entrenar, no puedo entrar a los estadios”, comentó Lúcar.