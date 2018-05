Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi presentan Live It Up, la canción oficial del Mundial

Este viernes fue presentada la canción oficial de FIFA para el Mundial Rusia 2018, que se desarrollará entre el 14 de junio y 15 de julio de este 2018.

Los estadounidenses Will Smith y Nicky Jam, junto con la albanokosovar Era Istrefi, interpretan el tema ‘Live It Up’, producida por el afamado DJ Diplo.

La presentación solo incluyó la letra y música. El vídeo se podrá ver a partir del 7 de junio.

De los Mundiales y sus canciones

Entre las canciones oficiales de los últimos Mundiales figuran figuran “Un’estate italiana”, de Edoardo Bennato y Gianna Nannini, en 1990; “Gloryland”, de Daryl Hall con Sounds of Blackness, en 1994; y “La Copa de la Vida” de Ricky Martin en 1998.

En 2002, la canción oficial fue “Boom” de Anastacia, mientras que el himno oficial vocal de Vangelis incluía elementos sonoros típicos coreanos y japoneses.

En 2006, “The Time of Our Lives” del cuarteto Il Divo fue un éxito rotundo. La canción “Waka Waka Waka (This Time for Africa)” de Shakira fue la canción oficial de Sudáfrica 2010 y “We Are One (Ole Ola)” fue la de Brasil 2014.