Empresa mexicana le obsequia cargamento de cerveza a embajada surcoreana

Las muestras de agradecimiento por parte de la hinchada del ‘Tri’ de México para con las personas y/o entidades surcoreanas tras su victoria sobre Alemania no cesan. Una vez más, el pueblo mexicano ha decidido rendirle homenaje al país asiático y, en esta oportunidad, mediante una compañía mexicana de cerveza.

Se trata pues, de la cervecera Estrella Jalisco, una de las empresas patrocinadoras de la Selección Mexicana que obsequió un cargamento de decenas de cervezas a la Embajada de Corea del Sur ubicada en Washington D.C. (Estados Unidos).

El cargamento llegó acompañado de una nota que felicitaba a sus “amigos surcoreanos” por el “enorme esfuerzo en el Mundial de este año y por la gran victoria” sobre la siempre respetable Selección de Alemania.

“En representación de todos los aficionados mexicanos, simplemente queremos decir gracias”, continúa el mensaje, el cual aseguraba que los coreanos “ya son oficialmente parte de la familia”.

Recordemos que, a pesar de caer por 3-0 ante Suecia, la Selección de México pudo clasificar a los octavos de final gracias a la inesperada victoria de Corea del Sur sobre los Teutones por 2-0.

Así pues, el conjunto dirigido por Juan Carlos Osorio selló su pase a la siguiente ronda quedando segundo en la tabla de posiciones de su grupo. Su próximo partido será este lunes ante Brasil, equipo comandado por Neymar y compañía.

Showing thanks to our South Korean friends as the official beer of @miseleccionmxEN Cheers to you, hermano ya eres Mexicano #VamosPorLaEstrella#FIFAWorldCup#ProudPartnerpic.twitter.com/mM03ZrTQNo