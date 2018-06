Ceremonia de inauguración del Mundial: hora, canales de TV y artistas invitados

Sigue EN VIVO y EN DIRECTO la ceremonia de inauguración del Mundial Rusia 2018 este jueves 14 de junio desde las 9.30 am (hora peruana). El evento se realizará en el estadio Luzhniki de Moscú y será televisado por Latina y DirecTV Sports.

Treinta minutos antes del puntapié inicial en la Copa del Mundo con el partido entre Rusia y Arabia Saudita, se realizará la ceremonia de apertura, donde estarán presentes tres estrellas internacionales: el cantautor británico Robbie Williams, la soprano rusa Aida Garifullina y el histórico brasileño Ronaldo.

Según ha comunicado la FIFA, este evento “tendrá un formato ligeramente diferente en comparación con las ediciones anteriores del torneo”, pues contará como factor principal “actos musicales” (como la presentación de la canción oficial Live It U a cargo de Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi)

Sin embargo, el alma de la tarde moscovita será la de siempre:_ “el tema subyacente de celebrar no solo el fútbol sino también el país anfitrión, esta vez con una actuación conmovedora de una de las voces jóvenes más aclamadas de Rusia, Aida Garifullina”_.

El Channel One de Rusia producirá el espectáculo, y el concepto creativo será desarrollado por Felix Mikhailov, que estuvo a cargo ya de las ceremonias principales durante todo el viaje del Mundial: desde el sorteo preliminar de 2015 hasta el acto de clausura antes de la final, el 15 de julio.

La ceremonia de apertura del Mundial Rusia 2018 será televisada en Perú por Latina y DirecTV Sports desde las 9.30 am (hora peruana).

Ceremonia de inauguración del Mundial – Canales de TV en el mundo

Afganistán: Ariana TV

Albania: RTSH 1

Argelia: beIN MAX 1, beIN MAX 2, beIN SPORTSCONNECT

Samoa Americana: SportsMax App

Andorra: beIN Sports 1

Angola: SLGO, SS13, SuperSport 14, SuperSport 10, SuperSport Live, SuperSport 3

Argentina: Canal de las Estrellas, Canal 7 TV Publica, DIRECTV Play Deportes,

DIRECTV Sports Argentina

Armenia: Armenia TV

Aruba: DIRECTV Sports Caribbean, SportsMax App

Australia: SBS Live, Optus Sport, SBS Radio 2, SBS, SBS Arabic 24, SBS Radio 1

Austria: ORF eins, ORF TV Live, SRF zwei, ARD Das Erste, Sky Sport UHD Germany,

Sky Go Deutschland

Azerbaiyán: Idman TV, Ictimai TV

Bahamas: SportsMax App, DIRECTV Sports Caribbean

Bahréin: beIN MAX 1, beIN MAX 2, beIN SPORTSCONNECT

Bangladésh: SONYTEN 2, Sony LIV, Sony ESPN, SONYTEN 3 HD, SONYTEN 2 HD, SONY

TEN 3, Sony ESPN HD

Barbados: DIRECTV Sports Caribbean, SportsMax App

Bielorrusia: Беларусь 5

Bélgica: RTBF Auvio Direct, La Une, Één, Sporza Live

Benín: SLGO, SuperSport 3 Africa, SuperSport Live, SuperSport 14, SuperSport 10,

SS13, Canal+ Sport 1 Afrique

Bermudas: SportsMax App

Bután: Sony ESPN, SONYTEN 2 HD, Sony ESPN HD, Sony LIV, SONYTEN 3 HD

Bolivia: Red Unitel, Tigo Sports Bolivia, Red Uno, COTAS Televisión

Bosnia-Herzegovina: BHT 1, HRT 2

Botsuana: SLGO, SuperSport Live, Kwesé Live, Kwesé FIFA World Cup, Kwesé Free Sports, SuperSport 14, SuperSport 10, SuperSport 3 Africa, SS13

Brasil: SporTV, FOX Sports 1 Brasil, FOX Play Brasil, Globo, SporTV Play

Islas Vírgenes Británicas: SportsMax App

Brunei: Astro Go

Bulgaria: BNT 1, BNT HD

Burkina Faso: SuperSport Live, Canal+ Sport 1 Afrique, SS13, SuperSport 14, SuperSport 10, SuperSport 3 Africa, SLGO

Burundi: SuperSport 3 Africa, SLGO, SuperSport Live, SuperSport 14, SS13, Canal+

Sport 1 Afrique, SuperSport 10

Camerún: Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 3 Africa, SuperSport Live, StarTimes App, SuperSport 10, SuperSport 14, SLGO, SS13

Canadá: TSN4, TSN Radio 1040 – 1410, TSN5, CTV, RDS GO, TSN GO, RDS, CTV GO

Cape Verde: SuperSport 10, Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 14, SuperSport 3 Africa, SuperSport Live, SLGO, SS13

Islas Caimán: SportsMax App

República Centroafricana: SLGO, SuperSport 3 Africa, SuperSport Live, SS13,

SuperSport 10, SuperSport 14, Canal+ Sport 1 Afrique

Chad: SuperSport 10, beIN MAX 1, beIN MAX 2, SuperSport 14, SuperSport Live,

Canal+ Sport 1 Afrique, SS13, SuperSport 3 Africa, beIN SPORTSCONNECT, SLGO

Chile: Mega, Canal 13, TVN, DIRECTV Play Deportes, Movistar Play Chile, DIRECTV Sports Chile

China: CCTV 5+ VIP, CCTV-5

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia, Caracol TV, RCN

Television, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play

Comoras: SuperSport 3 Africa, SLGO, SuperSport 10, SuperSport Live

Congo: SuperSport 14, SS13, StarTimes App, SuperSport 10, SuperSport 3 Africa,

Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport Live, SLGO

RD del Congo: StarTimes App, SuperSport 10, SuperSport 3 Africa, SLGO, SS13, SuperSport Live, SuperSport 14

Islas Cook: Sky Sport 4 NZ

Costa Rica: Movistar Play Costa Rica, TD Mas, Sky HD, TDN, TD7, Teletica Radio

Cote D’Ivoire: SLGO, SuperSport 14, SS13, SuperSport Live, SuperSport 3 Africa, Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 10

Croacia: HRT 2

Curacao: SportsMax App, DIRECTV Sports Caribbean

Chipre: RIK 2, CYBC Live

República Checa: ČT Sport

Dinamarca: TV2 Denmark, TV2 Play Denmark

Yibuti: SuperSport 10, SLGO, SS13, Canal+ Sport 1 Afrique, beIN MAX 1, SuperSport

3 Africa, beIN MAX 2, SuperSport 14, beIN SPORTSCONNECT, SuperSport Live

Dominica: SportsMax App

República Dominicana: SportsMax App, Sky HD

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Egipto: beIN SPORTSCONNECT, beIN MAX 1, beIN MAX 2

El Salvador: TCS GO, Canal 4 El Salvador, TDN, Sky HD

Guinea Ecuatorial: Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 10, SuperSport Live, SuperSport 14, SLGO, SuperSport 3 Africa, SS13

Eritrea: SuperSport 14, SuperSport 3 Africa, SuperSport Live, SuperSport 10, SS13, SLGO

Estonia: ETV 1

Etiopía: SLGO, SuperSport 3 Africa, SuperSport 14, SuperSport Live, Kwesé FIFA World Cup, SS13, SuperSport 10, Kwesé Live

Islas Feroe: TV2 Play Denmark, TV2 Denmark

Fiyi: Fiji One, Sky Sport 4 NZ

Finlandia: YLE Live, YLE TV2

Francia: TF1, TF1 Live, beIN SPORTSCONNECT, beIN Sports 2, beIN Sports 1

Guayana Francesa: SportsMax App

Gabón: SS13, SuperSport 10, SuperSport 3 Africa, SuperSport Live, SuperSport 14,

Canal+ Sport 1 Afrique, SLGO

Gambia: SuperSport 3 Africa, SS13, SuperSport 14, SuperSport Live, SLGO, Canal+

Sport 1 Afrique, SuperSport 10

Georgia: 1TV

Alemania: SRF zwei, Sportschau Live, Sky Sport UHD Germany, Sky Go Deutschland, ORF TV Live, ARD Das Erste, WDR Event, ORF eins

Ghana: Kwesé Live, Kwesé Free Sports, GTV Sports+, SuperSport 3 Africa, SuperSport 10, SuperSport 14, StarTimes App, SuperSport Live, Canal+ Sport 1

Afrique, Kwesé FIFA World Cup, SS13, SLGO

Grecia: ERT 1

Greenland: TV2 Denmark

Granada: SportsMax App

Guam: SportsMax App

Guatemala: Tigo Sports Guatemala, Azteca Guatemala, Sky HD, TDN

Guinea: SuperSport 10, StarTimes App, SuperSport 3 Africa, SLGO, SS13, Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport Live, SuperSport 14

Guinea-Bissau: SuperSport Live, SLGO, Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 14, SuperSport 10, SuperSport 3 Africa, SS13

Guyana: SportsMax App

Haití: SportsMax App

Honduras: Sky HD, Canal 7 Televicentro, Televicentro En Vivo, TDN, Tigo Sports

Honduras

Hong Kong: ViuTV, Now World Cup 1, Now TV

Hungría: M4 Sports

Islandia: RUV Radio, RUV

India: SONYTEN 2 HD, Sony ESPN HD, SONYTEN 3, Sony ESPN, SONYTEN 2, SONYTEN 3 HD, Sony LIV

Indonesia: UseeTV, Trans TV

Irán: beIN MAX 2, beIN MAX 1, beIN SPORTSCONNECT, Channel 3, IRIB Varzesh

Iraq: beIN MAX 2, beIN MAX 1, beIN SPORTSCONNECT

Irlanda: The ITV Hub, STV Scotland, ITV 1 UK, RTE 2, UTV, RTE Player

Israel: KAN 11

Italia: Mediaset Italia Live, RSI La 2, Canale 5, Radio 105 Network

Jamaica: SportsMax App

Japón: NHK Japan

Jordania: beIN MAX 1, beIN SPORTSCONNECT, beIN MAX 2

Kazajstán: KAZsport

Kenia: SuperSport Live, Kwesé FIFA World Cup, Kwesé Free Sports, SS13, SuperSport 3 Africa, Kwesé Live, SuperSport 10, SuperSport 14, StarTimes App, SLGO

Kiribati: Sky Sport 4 NZ

Corea del Sur: SBS Korea, KBS2 Korea, MBC Korea, DMB TV

Kosovo: RTK1

Kuwait: beIN MAX 2, beIN MAX 1, beIN SPORTSCONNECT

Letonia: LTV7 Latvia

Líbano: beIN MAX 1, beIN SPORTSCONNECT, beIN MAX 2

Lesoto: SLGO, SuperSport 10, SuperSport 14, Kwesé FIFA World Cup, SuperSport 3

Africa, Kwesé Live, SuperSport Live, SS13

Liberia: SLGO, SS13, SuperSport Live, SuperSport 3 Africa, SuperSport 10, SuperSport 14

Libia: beIN MAX 1, beIN SPORTSCONNECT, beIN MAX 2

Lituania: LRT, LRT Live Streaming

Macao: TDM Desporto, ViuTV

Antigua República Yugoslava de Macedonia: MRT1

Madagascar: SuperSport 14, StarTimes App, SLGO, SuperSport 10, SS13, SuperSport 3

Africa, SuperSport Live

Malaui: SuperSport 10, Kwesé Free Sports, StarTimes App, SLGO, SuperSport 14, SS13, Kwesé Live, Kwesé FIFA World Cup, SuperSport 3 Africa, SuperSport Live

Malasia: RTM TV2 , Astro Go, Astro FIFA World Cup 1 HD

Maldivas: Sony LIV, SONYTEN 3 HD, Sony ESPN HD, SONYTEN 2, SONYTEN 3, Sony ESPN, SONYTEN 2 HD

Malí: SS13, SuperSport Live, SuperSport 3 Africa, Canal+ Sport 1 Afrique, SLGO, SuperSport 10, SuperSport 14

Marshall Islands: Sky Sport 4 NZ

Martinica: SportsMax App

Mauritania: SS13, SuperSport 14, beIN SPORTSCONNECT, Canal+ Sport 1 Afrique, beIN MAX 2, beIN MAX 1

Mauricio: SLGO, SuperSport 10, SuperSport 3 Africa, SuperSport 14, SuperSport Live

México: TDN, Canal de las Estrellas, Azteca 7, Blue To Go Video Everywhere,

Azteca Deportes En Vivo, Televisa Deportes En Vivo, Sky HD

Monaco: beIN Sports 1

Montenegro: TVCG 1, HRT 2

Montserrat: SportsMax App

Marruecos: beIN MAX 1, beIN SPORTSCONNECT, beIN MAX 2

Mozambique: SuperSport 14, SuperSport Live, SLGO, SuperSport 3 Africa, SuperSport 10, SS13, StarTimes App

Myanmar: Skynet Sports 6

Namibia: SS13, Kwesé Free Sports, SuperSport 10, SLGO, Kwesé Live, SuperSport 14,

SuperSport Live, SuperSport 3 Africa

Nauru: Sky Sport 4 NZ

Nepal: SONYTEN 2 HD, Sony ESPN, SONYTEN 2, SONYTEN 3, SONYTEN 3 HD, Sony LIV, Sony ESPN HD

Países Bajos: NPO 1, Één

Nueva Zelanda: Sky Sport 4 NZ, SKY Go NZ

Nicaragua: TDN, Canal 10 Nicaragua, Movistar Play Nicaragua, Sky HD, Televicentro

Nicaragua Canal 2

Níger: SuperSport 14, SuperSport Live, SLGO, SuperSport 10, SuperSport 3 Africa, SS13, Canal+ Sport 1 Afrique

Nigeria: StarTimes App, SuperSport 3 Nigeria, Kwesé Free Sports, SS13, SuperSport Live, SuperSport 14, Kwesé Live, Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 10, SuperSport 3 Africa, Kwesé FIFA World Cup, SLGO

Niue: Sky Sport 4 NZ

Noruega: NRK Live, NRK1

Omán: beIN MAX 1, beIN SPORTSCONNECT, beIN MAX 2

Pakistán: SONYTEN 2 HD, SONYTEN 3 HD, Sony ESPN, Sony ESPN HD, SONYTEN 2, SONY

TEN 3, Sony LIV

Palau: Sky Sport 4 NZ

Palestinian Territory: beIN MAX 1, beIN SPORTSCONNECT, beIN MAX 2

Panamá: RPC Canal 4, TVN2 Panama, TDN, Movistar Play Panama, TVMax 9, Sky HD, TVN Radio 96.5

Papua Nueva Guinea: EM TV, Fiji One

Paraguay: Telefuturo, SNT Paraguay

Perú: Latina Televisión, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Filipinas: ABS-CBN Sports Action

Polonia: TVP1, TVP Sport Live Streaming

Portugal: RTP Play, Sport TV LIVE, RTP 1, Antena 1 – RTP, Sport TV1

Puerto Rico: SportsMax App

Qatar: beIN MAX 2, beIN SPORTSCONNECT, beIN MAX 1

Rumania: TVR 1, TVR+ Live

Rusia: Россия 1, Channel One Russia Live, Первый канал, Sportbox.ru

Ruanda: SuperSport 3 Africa, Kwesé Free Sports, SLGO, StarTimes App, SS13, Kwesé Live, Kwesé FIFA World Cup, Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 14, SuperSport Live, SuperSport 10

San Vicente / Granadinas: SportsMax App

Samoa: Sky Sport 4 NZ

Sao Tome And Principe: SuperSport Live, SuperSport 3 Africa, SLGO, SuperSport 10, SS13, SuperSport 14

Arabia Saudita: beIN MAX 2, beIN SPORTSCONNECT, beIN MAX 1

Senegal: Canal+ Sport 1 Afrique, SLGO, SuperSport 14, SuperSport 10, SuperSport 3 Africa, RTS 1, SuperSport Live, SS13

Serbia: HRT 2, RTS 1

Seychelles: SLGO, SuperSport Live, SuperSport 14, SuperSport 10, SS13, SuperSport 3 Africa

Sierra Leona: SS13, SuperSport 14, Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 10,

SuperSport 3 Africa, SLGO, SuperSport Live

Singapur: Singtel FIFA World Cup 141, Singtel TV GO, StarHub Go, Toggle, ABS-CBN Sports Action, oktoSports

Eslovaquia: Jednotka, ČT Sport

Eslovenia: TV Slovenija 2, HRT 2

Islas Salomón: Sky Sport 4 NZ

Somalia: beIN SPORTSCONNECT, beIN MAX 1, SS13, beIN MAX 2, SuperSport 14

Sur África: SS13, Maximo 360, SLGO, SuperSport 3 Africa, StarTimes App,

SuperSport Live, SABC 1, SuperSport Maximo, SuperSport 14, SuperSport 3, SuperSport 10

Sudán del Sur: SuperSport Live, beIN MAX 2, SuperSport 10, SuperSport 3 Africa, beIN MAX 1, SuperSport 14, SLGO, SS13, beIN SPORTSCONNECT

España: TeleCinco Espana, Mediaset Sport App

Sri Lanka: SONYTEN 3, SONYTEN 2 HD, Sony LIV, SONYTEN 3 HD, SONYTEN 2, Sony ESPN HD, Sony ESPN

Sudán: beIN MAX 2, beIN MAX 1, SS13, SuperSport 14, beIN SPORTSCONNECT

Suazilandia: Kwesé FIFA World Cup, SuperSport 14, Kwesé Live, SuperSport 3

Africa, SuperSport 10, SLGO, SS13, SuperSport Live

Suecia: SVT Play, SVT 1

Suiza: ORF eins, RSI La 2, SRF zwei, RTS Sport, RTS Deux

Siria: beIN SPORTSCONNECT

Taiwan: ELTA Sports 3

Tanzania: Kwesé FIFA World Cup, StarTimes App, SuperSport 10, SuperSport 3

Africa, SuperSport Live, SS13, SuperSport 14, SLGO, Kwesé Live

Tailandia: Channel 5 Thailand, Truevisions Live, True Sport HD 3, Amarin Channel 34

Togo: SuperSport 14, SuperSport Live, SLGO, SuperSport 10, Canal+ Sport 1

Afrique, SS13, SuperSport 3 Africa

Tonga: Sky Sport 4 NZ

Trinidad y Tobago: CNC3, SportsMax App, DIRECTV Sports Caribbean

Túnez: beIN MAX 1, beIN MAX 2, beIN SPORTSCONNECT

Turquía: Idman TV, TRT Spor Web TV, TRT 4K, TRT 1

Islas Turcas y Caicos: SportsMax App

Tuvalu: Sky Sport 4 NZ

U.S. Virgin Islands: SportsMax App

Uganda: SuperSport 3 Africa, SLGO, Kwesé FIFA World Cup, SuperSport 10, SuperSport 14, SS13, SuperSport Live, StarTimes App, Kwesé Free Sports

Ucrania Inter

Emiratos Árabes Unidos: beIN SPORTSCONNECT, beIN MAX 2, beIN MAX 1

Reino Unido: STV Scotland, The ITV Hub, ITV 1 UK, UTV

Estados Unidos: Sling World Cup, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX

Network, Futbol de Primera Radio

Uruguay: TeleDoce Uruguay, Canal 10 Uruguay, Monte Carlo TV Canal 4, DIRECTV

Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Vanuatu: Sky Sport 4 NZ

Venezuela: Venevision, DIRECTV Play Deportes, Meridiano Television, DIRECTV Sports Venezuela

Vietnam: VTV6, VTV Go

Western Sahara: beIN MAX 1

Yemen: beIN MAX 2, beIN SPORTSCONNECT, beIN MAX 1

Zambia: SuperSport 14, Kwesé Free Sports, SLGO, SuperSport 10, SuperSport 3

Africa, Kwesé FIFA World Cup, StarTimes App, SuperSport Live, Kwesé Live, SS13

Zimbabue: SuperSport 10, SS13, SuperSport 14, SuperSport 3 Africa, SLGO, SuperSport Live

Fixture del Mundial Rusia 2018

Jueves 14 de junio

Rusia vs Arabia Saudita: 10.00 am – 15.00 GMT (Grupo A)

Estadio Olímpico Luzhnikí, Moscú

Viernes 15 de junio

Egipto vs Uruguay: 7:00 am – 12:00 GMT (Grupo A)

Ekaterimburgo Arena, Ekaterimburgo

Marruecos vs Irán: 10:00 am – 15:00 GMT (Grupo B)

Zenit Arena, San Petersburgo

Portugal vs España: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo B)

Estadio Fisht, Sochi

Sábado 16 de junio

Francia vs Australia: 5:00 am – 10:00 GMT (Grupo C)

Kazán Arena, Kazán

Argentina vs Islandia: 8:00 am – 13:00 GMT (Grupo D)

Estadio de Nizhni Nóvgorod, Nizhni Nóvgorod

Perú vs Dinamarca: 11:00 am – 16:00 GMT (Grupo C)

Mordovia Arena, Saransk

Croacia vs Nigeria: 2:00 pm – 19:00 GMT (Grupo D)

Arena Baltika, Kaliningrado

Domingo 17 de junio

Costa Rica vs Serbia: 7:00 am – 12:00 GMT (Grupo E)

Samara Arena, Samara

Alemania vs México: 10:00 am – 15:00 GMT (Grupo F)

Estadio Olímpico Luzhnikí, Moscú

Brasil vs Suiza: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo E)

Rostov Arena, Rostov del Don

Lunes 18 de junio

Suecia vs Corea del Sur: 7:00 am – 12:00 GMT (Grupo F)

Estadio de Nizhni Nóvgorod, Nizhni Nóvgorod

Bélgica vs Panamá: 10:00 am – 15:00 GMT (Grupo G)

Estadio Fisht, Sochi

Túnez vs Inglaterra: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo G)

Volgogrado Arena, Volgogrado

Martes 19 de junio

Polonia vs Senegal: 7:00 am – 12:00 GMT (Grupo H9

Otkrytie Arena, Moscú

Colombia vs Japón: 10:00 am – 15:00 GMT (Grupo H)

Mordovia Arena, Saransk

Rusia vs Egipto: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo A)

Zenit Arena, San Petersburgo

Miércoles 20 de junio

Uruguay vs Arabia Saudita: 10:00 am. – 15:00 GMT (Grupo A9

Rostov Arena, Rostov del Don

Portugal vs Marruecos: 7:00 am – 12:00 GMT (Grupo B)

Estadio Olímpico Luzhnikí, Moscú

Irán vs España: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo B)

Kazán Arena, Kazán

Jueves 21 de junio

Dinamarca vs Australia: 7:00 am – 12:00 GMT (Grupo C)

Samara Arena, Samara

Francia v Perú: 10:00 am – 15:00 GMT (Grupo C)

Ekaterimburgo Arena, Ekaterimburgo

Argentina vs Croacia: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo D)

Estadio de Nizhni Nóvgorod, Nizhni Nóvgorod

Viernes 22 de junio

Brasil vs Costa Rica: 7:00 am- 12:00 GMT (Grupo E)

Zenit Arena, San Petersburgo

Nigeria vs Islandia: 10:00 am – 15:00 GMT (Grupo D)

Volgogrado Arena, Volgogrado

Serbia vs Suiza: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo E)

Arena Baltika, Kaliningrado

Sábado 23 de junio

Bélgica vs Túnez: 7:00 am – 12:00 GMT (Grupo G)

Otkrytie Arena, Moscú

Alemania vs Suecia: 10:00 am – 15:00 GMT (Grupo F)

Estadio Fisht, Sochi

Corea del Sur vs México: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo F)

Rostov Arena, Rostov del Don

Domingo 24 de junio

Inglaterra vs Panamá: 7:00 am – 12:00 GMT (Grupo G)

Estadio de Nizhni Nóvgorod, Nizhni Nóvgorod

Japón vs Senegal: 10:00 am – 15:00 GMT (Grupo H)

Ekaterimburgo Arena, Ekaterimburgo

Polonia vs Colombia: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo H)

Kazán Arena, Kazán

Lunes 25 de junio

Uruguay vs Rusia: 9:00 am – 14:00 GMT (Grupo A)

Samara Arena, Samara

Arabia Saudita vs Egipto: 9:00 am – 14:00 GMT (Grupo A)

Volgogrado Arena, Volgogrado

Irán vs Portugal: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo B)

Mordovia Arena, Saransk

España vs Marruecos: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo B)

Arena Baltika, Kaliningrado

Martes 26 de junio

Dinamarca vs Francia: 9:00 am – 14:00 GMT (Grupo C)

Estadio Olímpico Luzhnikí, Moscú

Australia vs Perú: 9:00 am – 14:00 GMT (Grupo C)

Estadio Fisht, Sochi

Nigeria vs Argentina: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo D)

Zenit Arena, San Petersburgo

Islandia vs Croacia: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo D)

Rostov Arena, Rostov del Don

Miércoles 27 de junio

Serbia vs Brasil – Moscú: 9:00 am – 14:00 GMT (Grupo E)

Otkrytie Arena, Moscú

Suiza vs Costa Rica: 9:00 am – 14:00 GMT (Grupo E)

Estadio de Nizhni Nóvgorod, Nizhni Nóvgorod

Corea del Sur vs Alemania: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo F)

Kazán Arena, Kazán

México vs Suecia: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo F)

Ekaterimburgo Arena, Ekaterimburgo

Jueves 28 de junio

Inglaterra vs Bélgica: 9:00 am – 14:00 GMT (Grupo G)

Arena Baltika, Kaliningrado

Panamá vs Túnez: 9:00 am – 14:00 GMT (Grupo G)

Mordovia Arena, Saransk

Japón vs Polonia: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo H)

Volgogrado Arena, Volgogrado

Senegal vs Colombia: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo H)

Samara Arena, Samara

Octavos de final

Sábado 30 de junio

1C vs 2D: 9:00 am – 14:00 GMT (2)

Kazán Arena, Kazán

1A vs 2B: 1:00 pm – 18:00 GMT (1)

Estadio Fisht, Sochi

Domingo 1 de julio

1B vs 2A: 9:00 am – 14:00 GMT (5)

Estadio Olímpico Luzhnikí, Moscú

1D vs 2C: 1:00 pm – 18:00 GMT (6)

Estadio de Nizhni Nóvgorod, Nizhni Nóvgorod

Lunes 2 de julio

1E vs 2F: 9:00 am – 14:00 GMT (3)

Samara Arena, Samara

1G vs 2H: 1:00 pm – 18:00 GMT (4)

Rostov Arena, Rostov del Don

Martes 3 de julio

1F vs 2E: 9:00 am – 14:00 GMT (7)

Zenit Arena, San Petersburgo

1H vs 2G: 1:00 pm – 18:00 GMT (8)

Otkrytie Arena, Moscú

Cuartos de final

Viernes 6 de julio

Ganador octavos 1 vs Ganador octavos 2: 9:00 am – 14:00 GMT (1)

Estadio de Nizhni Nóvgorod, Nizhni Nóvgorod

Ganador octavos 3 vs Ganador octavos 4: 1:00 pm – 18:00 GMT (2)

Kazán Arena, Kazán

Sábado 7 de julio

Ganador octavos 5 vs Ganador octavos 6: 9:00 am – 14:00 GMT (3)

Samara Arena, Samara

Ganador octavos 7 vs Ganador octavos 8: 1:00 pm – 18:00 GMT (4)

Estadio Fisht, Sochi

Semifinales

Martes 10 de julio

Ganador cuartos 1 vs Ganador cuartos 2 – San Petersburgo – 1 pm (1)

Zenit Arena, San Petersburgo

Miércoles 11 de julio

Ganador cuartos 3 vs Ganador cuartos 4 – Moscú – 1 pm (2)

Estadio Olímpico Luzhnikí, Moscú

Tercer puesto

Sábado 14 de julio

Perdedor semifinal 1 vs Perdedor semifinal 2 – San Petersburgo – 9 am

Zenit Arena, San Petersburgo

Final