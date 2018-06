Mundial Rusia 2018 supera el millón de espectadores en los estadios

La FIFA anunció que este jueves, con el partido Dinamarca vs Australia, disputado en Samara, se ha superado el millón de espectadores en los estadios del Mundial Rusia 2018.

Tras contabilizarse una afluencia de 40.727 aficionados en el Samara Arena se ha superado esa significada cantidad. La media de ocupación de los estadios ha sido hasta el momento del 97 por ciento de su capacidad

La FIFA informa además que hasta este jueves se han vendido 2,6 millones de localidades para los partidos hasta la final a seguidores de todo el mundo.

The #WorldCup would be nothing without the fans https://t.co/mXW6VdDX9A

FIFA