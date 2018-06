Con Perú incluido, presentaron el videoclip de Live It Up, canción oficial del Mundial

Este viernes fue presentado el videoclip de Live It Up, la canción oficial del Mundial Rusia 2018, que es interpretada por Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi.

Vale recordar que el tema, producido por el afamado DJ Diplo, fue lanzado hace dos semanas y generó gran revuelo.

Con imágenes de partidos de los últimos mundiales y ambientada en calles con niños y jóvenes jugando al fútbol, FIFA, espera que Live It Up tenga una mejor acogida que sus predecesoras.

¿Y Perú? Cuando llegues al minuto 2:33 podrás ver la participación peruana en el videoclip.

Los últimos mundiales y sus canciones

Entre las canciones oficiales de los últimos Mundiales figuran figuran “Un’estate italiana”, de Edoardo Bennato y Gianna Nannini, en 1990; “Gloryland”, de Daryl Hall con Sounds of Blackness, en 1994; y “La Copa de la Vida” de Ricky Martin en 1998.

En 2002, la canción oficial fue “Boom” de Anastacia, mientras que el himno oficial vocal de Vangelis incluía elementos sonoros típicos coreanos y japoneses.

En 2006, “The Time of Our Lives” del cuarteto Il Divo fue un éxito rotundo. La canción “Waka Waka Waka (This Time for Africa)” de Shakira fue la canción oficial de Sudáfrica 2010 y “We Are One (Ole Ola)” fue la de Brasil 2014.