Imperdibles 5 libros de la historia del fútbol y los Mundiales

EL Mundial Rusia 2018, el evento más importante del fútbol acaba de iniciar y el país vive esta pasión a flor de piel. Este importante hecho, se ha convertido en un nuevo hito en la historia del deporte peruano.

Por ello, la fecha es propicia para que los amantes y no tan amantes del balompié conozcan un poco más sobre este deporte de popularidad global.

A manera de prepararse para este trascendental evento deportivo, y al mismo tiempo incentivando la práctica del idioma inglés. La Biblioteca del BRITÁNICO presenta 5 libros que no debes dejar de leer en el mes del fútbol:

The Rules of Association Football 1863 (Prólogo: Sir Bobby Charlton). Un grupo de jóvenes, cansados de las reglas competitivas del fútbol británico, empiezan a reunirse para codificar las reglas del juego. Rápidamente elaboran un conjunto estándar de normas, creando el Primer Libro de Reglas de la Asociación de Fútbol, el cual se encuentra reimpreso en su totalidad junto con ilustraciones y dibujos del juego en este ejemplar.

Foul: The Secret World of FIFA: Bribes, Vote Rigging and Ticket Scandals (Andrew Jennings). Andrew Jennings, autor del libro, es un reconocido periodista que pasó cuatro años realizando investigaciones en Asia, África, Europa y América; concluyendo que existió en la FIFA un oscuro capítulo que nadie desea que se repita.

2014 FIFA World Cup Brazil Official Book (Jon Mattos). El libro oficial del último Mundial realizado en Sudamérica también se encuentra en la biblioteca del BRITÁNICO. Sin duda alguna, uno de los mundiales con más expectativas fue el de Brasil 2014, debido a que se esperaba que un equipo sudamericano pueda resultar ganador. Este libro ofrece un análisis completo de cada equipo y sus jugadores estrella.

The People’s Game: History of Football Revisited (James Walvin). Describe los comienzos del fútbol en la edad media y sobre cómo, pasados los años, se popularizó rápidamente, convirtiéndose en el deporte más practicado por niños y hombres en el siglo XX. Además, relata cómo se extendió por todos los continentes, analizando también los cambios sociales que hicieron más atractivo al deporte en el último siglo.

The Ball is Round: A Global History of Football (David Goldblatt). La historia del fútbol vista desde diferentes ángulos, el libro logra describir el auge del balompié y también comparte historias de jugadores, fanáticos, clubes y selecciones.

Cabe resaltar que los libros mencionados se encuentran en la biblioteca del BRITÁNICO, la cual cuenta con una colección de casi 30 mil obras, ofreciendo la posibilidad al público de consultar bibliografía compuesta por ejemplares, videos y revistas.

Además, las salas de lectura están abiertas al público en general, teniendo la opción de visitar la biblioteca y disponer del material gracias a un pago único anual de 20 soles.