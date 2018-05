Miguel Trauco: “tengo la cabeza bien puesta para lo que se viene”

Miguel Trauco es el último jugador de la lista provisional de Ricardo Gareca en llegar a Lima para sumar a los entrenamientos en la Videna. El lateral izquierdo llegó muy motivado al equipo bicolor, a pesar de no tener continuidad con su club. “He venido a sumar y a dar todo”, dijo a penas arribó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

“A sumar y a dar todo, con la cabeza bien puesta para lo que viene, bien concentrado y enfocado”, dijo Miguel Trauco tras llegar a Lima. “He venido entrenando bien a pesar que no he estado jugando, he tratado de mantenerme bien y a conciencia y con la motivación de hacer un buen papel”, agregó.

Miguel Trauco confirmó que se encuentra en buen momento y confirmó que se hará “íntegro” en el equipo. “Ya lo van a ver”, dijo a la prensa.

Respecto a su compañero de la Selección Peruana y de Flamengo, dijo: “Choca a todos, los mismos compañeros están triste por el caso de Paolo, que es un jugador que hace muchísima falta. Y acá en la selección hay esperanzas aun”.

“Nos cayó de sorpresa, todos pensábamos que iba a ser favorable, estaba feliz con él, porque había anotado un gol con mi pase, pero nos cayó como un baldazo de agua fría. Todavía hay esperanza y hay que darle buena vibra”, finalizó.

Cabe resaltar que la Selección Peruana arrancó desde muy temprano los entrenamientos en la Videna. La gran novedad fue la inclusión de André Carrillo y Raúl Ruidíaz en la etapa de calentamiento. Además, Pedro Gallese también trabajó con los arqueros.