Maxi Pereira medita retirarse de la selección de Uruguay después del Mundial Rusia 2018

Maxi Pereira, futbolista de Uruguay, aseguró este sábado en rueda de prensa que medita retirarse de la selección charrúa después del Mundial de Rusia y declaró que tomará una decisión cuando finalice.

Pereira es, con 125 internacionalidades, el hombre que más encuentros ha disputado en la historia de su selección. A sus 34 años, sin haber jugado todavía ni un minuto en la Copa del Mundo, pensará su salida de Uruguay cuando acabe el torneo.

“No es algo que uno piense ahora en el Mundial porque no esté jugando. Lo vengo pensando hace algún tiempo y siento que vienen jugadores jóvenes, otra camada. Uno tiene que entender esas cosas. Lo estoy pensando, todavía no he tomado una decisión, pero puede que sí”, explicó.

Maxi Pereira dijo que se siente “un privilegiado” por haber disfrutado más de trece años en la selección uruguaya desde que debutó en 2005 y recordó que a lo largo de su carrera vivió “muchas cosas” con el combinado sudamericano.

“Todos los momentos son diferentes. En este Mundial me toca no jugar y vivirlo de otra manera. Pero desde fuera lo vivo con mi familia, se viven cosas diferentes y he aprendido mucho. Hemos pasado por muchos momentos porque las eliminatorias son muy duras”, manifestó.