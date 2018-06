Martín Liberman lanza duras críticas tras la goleada contra Argentina

La Selección Argentina no estuvo a la altura, sorprendió a todos por el pobre rendimiento mostrado que le valió una desastrosa goleada de 3-0 ante Croacia en el Mundial Rusia 2018. Muchas voces no se han hecho esperar, una de estas del periodista argentino Martín Liberman que aprovechó sus redes sociales para manifestarlo.

Martín Liberman publicó tweets tras la derrota de Argentina por 3-0 ante Croacia | Foto: 24Horas

Liberman, a pesar de no hacer cargamontón al portero Willy Caballero tras el blooper que concluyó en el primer gol croata, destacó que no fue una buena decisión ratificar a Caballero en el arco de la Selección Argentina: “Lo dije tras el primer partido. Caballero no dio ninguna seguridad, pero para el cuerpo técnico no fue mala su actuación versus Islandia. Le darían una nueva oportunidad y así fue”.

La derrota de Argentina hace peligrar su permanencia en Rusia 2018 | Foto: captura

Luego, hizo alusión a la actuación de Lionel Messi que fue muy opaca sobre el terreno de juego: “Noche fatídica para la Selección y nuestro mejor jugador no apareció. Es imperioso que él aparezca en un equipo anárquico como el nuestro, donde las ideas escasean. Jugar en el Barcelona es más fácil. Aquí lo necesitábamos en todo su esplendor y no estuvo. Una pena”.

Liberman cuestionó que Jorge Sampaoli insistiera con Willy Caballero en el arco | Foto: captura

Sin embargo, Martín Liberman destacó que la Selección Argentina se aferra a posibilidades que aún podrían darles el pase hacia los octavos de final: “Nos queda una chance y tienen que darse una serie de resultados. Ojalá suceda y puedan reivindicarse. Difícil salir de este golpe durísimo de hoy”.