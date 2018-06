Martín Liberman criticó duramente a Lionel Messi y a Argentina

Jairo Rua 16.06.2018 / 14:43 PM

La selección de Islandia, con reducida experiencia internacional, humanizaron este sábado a Argentina y a su capitán, Lionel Messi, quien falló un penal para dejar en empate (1-1) el pulso sostenido este sábado en el estadio Spartak de Moscú, con motivo de su puesta de largo en el Mundial Rusia 2018.

En las manoplas de Hannes Halldorsson murió el penalti botado por Lionel Messi en el minuto 62 y los otros seis intentos de la Selección Argentina, carente de mordiente pese a disponer del balón el 73 por ciento del tiempo. Ante esto, el periodista Martín Liberman habló muy fuerte sobre el rendimiento de los dirigidos por Jorge Sampaoli.

“Para mi hubo puntos muy flacos. Están esperando que le caiga a Messi, pero no lo voy a hacer. Si había una inspiración o si pensábamos a creer que el equipo podía revertir lo que estaba pasando, era porque el asumía el rol protagónico a pesar de no jugar para nada bien”, inició Martín Liberman en su extensa crítica a la Selección Argentina.

La selección Argentina empató 1-1 ante Islandia en la primera fecha del grupo D | Foto: EFE

“Él intentaba y después del penal, se encaprichó con patear y patear y a veces la jugada era para otra cosa. Me sorprendió la poca seguridad del arquero (caballero), para mí lo hizo todo mal”, agrega.

“Su mayor virtud dicen que son los pies, pero hoy no la demostró. Salvio jugó ahí porque el técnico se lo pidió. No me gustó Rojo. Fazio estaba muy mal. Creo que pasó el momento de Biglia, creo que no es el mejor momento para él”, señaló el periodista argentino.

“Creo que por la izquierda se terminó el momento de Di María muchachos, basta de él. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperarlo? Nunca termina de arrancar. Nadie va a discutir las condiciones futbolistas de Di María. La rompió en Real Madrid, la rompa en el PSG, pero hoy fue una sombra”, comentó.

“Pavón fue más claro, había otro compromiso, otra velocidad, otra decisión. Entonces llegó el momento que el técnico sepa, ¿esto es plata o caca?”, señaló eufóricamente Martín Liberman.

Messi se fue triste tras el empate y fallar el penal decisivo para la victoria | Foto: EFE

“Es imperdonable una frustración de Messi. Él no puede frustrarse. Para mí no está encima de Cristiano (Ronaldo), porque eso no dan los hechos. Vos no podés frustrarte, tú eres el máximo emblema, el capitán. De cada 9 de 10 tienen la palabra “Messi”. Si te frustras, ¿qué hacen los demás que te miran?”.

“Erra el penal y comienza a encerrarse mentalmente y empieza una lucha personal. Quiere demostrar que puede, pateando al arco, buscar siempre resolver la misma forma, enganchando hacia adentro y buscando el mismo palo”, finalizó el periodista.