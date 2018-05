Mario Götze expresó su tristeza por no ser convocado para el Mundial

Con profunda tristeza, Mario Götze lamentó no ser considerado para el Mundial Rusia 2018, tras conocerse la lista de convocados de Alemania. El autor del único gol en la final pasada, para darle la cuarta estrella a los teutones, no ingresó a la lista de Joachim Löw para defender el título.

“Por supuesto que estoy triste al no jugar la Copa del Mundo. Haré todo lo posible para volver al escuadrón de nuestro equipo nacional. Me gustaría que los chicos, los entrenadores y el equipo detrás del equipo tenga un buen momento en Rusia. Voy a mantener mis dedos cruzados para que todos sean campeones del mundo”, escribió el Mario Götze.

El entrenador de Alemania admitió que sintió mucha presión al armar la lista, sabiendo que Mario Götze fue el héroe del título en 2014.

“Fue una idea espontánea. Si fue bueno a posteriori… No lo sé”, dijo Joachim Löw. “En ese momento, no piensas las cosas que pueden pasar después. Cometí el error de hacer pública la frase después”.

