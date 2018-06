Luis Advíncula: “nadie nos quita el sueño, en la cancha somos once contra once”

Jairo Rua 07.06.2018 / 08:11 AM

El lateral derecho de la Selección Peruana, Luis Advíncula, señaló que las estadísticas no importan en el fútbol y esperan hacer un buen Mundial desde el 16 de junio ante Dinamarca. Este sábado el equipo de Ricardo Gareca jugará ante Suecia en su última preparación previo a la Copa y el jugador del Lobos BUAP será titular.

“Nosotros no nos fijamos mucho en la estadística. Queremos mejorar partido a partido y esperemos seguir así”, dijo Luis Advíncula. “Estamos tratando de llegar de la mejor manera en el Mundial”, agregó.

Respecto al grupo que entrena enfocado para los próximos partidos, señaló: “Este grupo no es conformista. Venimos trabajando día a día para ser mejores”. “Todo el mundo sabe contra quién vamos a jugar. El sueño no te lo quita nadie, en la cancha somos once contra once”, finalizó.

Este sábado 9 de junio Ricardo Gareca tendrá el último ensayo ante Suecia desde las 12.15 pm (hora peruana) en Gotemburgo. Después viajarán a Rusia para el Mundial 2018 y debutar contra Dinamarca en su primer partido.