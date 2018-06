Kroos: “Era una final y no la tomamos como tal”

Fue el autor del gol que le permitió vivir a la Selección de Alemania por una fecha más, pero en la tercera no fue lo eficiente ni efectivo posible para evitar la caída de su equipo. El centrocampista Toni Kroos confesó que la eliminación del Mundial Rusia 2018 le causa pena y enfadado ya que reveló que, por momentos, no le tomaron la importancia que tenía al encuentro ante el cuadro de Corea del Sur.

Sobre sus sensaciones tras la eliminación teutona, Toni Kroos comentó: “La victoria en el último partido nos dio emoción y fuerza para el siguiente choque, pero hoy era una final y a veces no lo tomamos como si lo fuera. La primera parte no fue buena, jugamos bien por momentos, pero no teníamos la sensación de que era una final y que teníamos que marcar. En la segunda mejoramos un poco; al final sabíamos que Suecia había marcado y que teníamos que arriesgar”.

Sobre su balance del partido, Kroos dijo: “Hemos intentado hacerlo lo mejor posible, haciendo siempre nuestro fútbol, pero no encontramos el camino del gol. En los tres partidos disputados hemos tenido que correr detrás y eso hace las cosas difíciles. Estamos tristes y enfadados, pero eso no ayuda en nada”.

También habló sobre los sucesivos errores al momento de definir: “Tuvimos ocasiones de marcar, pero no lo hicimos. Ese fue un problema nuestro en este torneo”_.