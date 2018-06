Jugadores cumplen segundo día de entrenamiento previo al Perú vs Francia

Este lunes desde temprano, la Selección Peruana cumplió su segundo día de entrenamiento de cara al Perú vs Francia por la segunda fecha del grupo C del Mundial Rusia 2018. El encuentro se jugará este jueves 21 de junio desde las 10:00 am (hora peruana) en el Ekaterimburgo Arena, donde el equipo tiene la obligación de sumar puntos para continuar con chances de clasificar a la siguiente etapa.

Paolo Guerrero continúa demostrando su buen rendimiento para ser tomado por Ricardo Gareca en el próximo encuentro. Cabe señalar que, el delantero peruano no fue titular ante Dinamarca e ingresó en el tiempo complementario para sumarse en el ataque junto a Jefferson Farfán, André Carrillo y Christian Cueva.

Este partido tendrá como favorito a Francia, que es favorito en el Mundial Rusia 2018 y querrá cobrarse su revancha de los Mundiales pasados. Didier Deschamps aseguró que Perú “es un equipo con mucha calidad” y que tendrán que “estar preparados”.

“Todos sabemos de la calidad que tiene Perú, no hace falta que hable de ello. Además, tiene ese orgullo y esa pasión nacional. Creo que hay 30.000 peruanos en Moscú estos días”, dijo Deschamps tras el triunfo 2-1 en el debut de Francia sobre Australia.

Por su parte, Raúl Ruidíaz opinó sobre la caída ante Dinamarca. “El Mundial es un campeonato muy corto para lamentarse, de nada va a servir eso. Tenemos que levantar el ánimo”, comenzó diciendo el lateral izquierdo Miguel Trauco, respecto al estado del equipo tras caer 1 a 0 en su debut contra Dinamarca. “No debemos olvidar el partido que tuvimos, sino que nos sirva de impulso”.

Respecto al apoyo de los hinchas peruanos, Miguel Trauco dijo: “el respaldo que tienen de la hinchada es muy importante, es bonito sentir el aliento y tenemos que disfrutarlo”.

Plantilla de Perú en el Mundial Rusia 2018

Plantilla de Francia en el Mundial Rusia 2018