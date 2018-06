A jugador francés no le importa si en Perú son “grandes, pequeños o rápidos”

Jairo Rua 18.06.2018 / 10:36 AM

En entrevista exclusiva para la prensa francesa, Benjamin Pavard, quien fue lateral derecho en el Francia vs Australia, señaló que tiene estudiados a los jugadores de la Selección Peruana para el próximo compromiso de este jueves 21 de junio desde las 10:00 am (hora peruana) por la segunda fecha del grupo A del Mundial Rusia 2018.

“Que son grandes, pequeños, rápidos, técnicos, no me importa, no le presto atención a eso. Los estudié, sé cómo van a jugar, conozco sus gestos técnicos. Estoy listo”, exclamó el defensor previo al Perú vs Francia.

El lateral es titular en el equipo de Didier Deschamps y sabe que será un partido de suma importancia para tener más chances de clasificar a octavos de final del Mundial Rusia 2018.

Francia venció por 2-1 a Australia en el debut en un partido ajustado hasta los 90 minutos. Por otro lado, la Selección Peruana no tuvo mejor suerte ante Dinamarca, cayendo por la mínima diferencia con gol de Poulsen.

Plantilla de Perú en el Mundial Rusia 2018

Plantilla de Francia en el Mundial Rusia 2018