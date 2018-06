Japón vs Paraguay EN VIVO ONLINE por amistoso de preparación hacia Rusia 2018

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el Estadio Tivoli Reu no te pierdas ninguna de las incidencias del encuentro entre los combinados de Japón vs Paraguay por fecha FIFA de preparación hacia el mundial Rusia 2018, el cual se llevará a cabo este martes 12 de junio a las 8.05 am (hora peruana).

El cuadro del Japón ha sufrido mucho en su preparación hacia el Mundial Rusia 2018. Habiendo disputado 4 encuentros internacionales, hasta la fecha, no ha conseguido ganar en ninguno de estos; el más alentador fue el empate de 1-1 contra Malí, luego de esto cayó 2-1 ante Ucrania, 2- contra Ghana y 2-0 con el combinado de Suiza. Ante los guaraníes tienen la convicción de terminar su preparación con victoria.

Japón vs Paraguay | Posibles Alineaciones

Japón: Eij Kawashima; Gotoku Sakai, Maya Yoshida, Tomoaki Makino, Makoto Hasebe; Ryota Oshima, Genk Haraguchi; Yuto Nagatomo, Keisuke Honda, Takashi Inui: Yoshinori Muto.

Paraguay: Justo Villar o Alfredo Aguilar; Alan Benítez, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Antonio Bareiro, Fabián Balbuena; Ángel Lucena, Richard Sánchez, Richard Ortiz, Óscar Romero; Federico Santander.

Japón vs Paraguay | La Previa

Paraguay, que no se clasificó al Mundial de Rusia 2018, se enfrenta este martes a Japón en un amistoso, que se jugará en la austríaca Innsbruck, y en el que la selección guaraní busca renovar su bloque para próximas citas continentales, como la Copa América 2019, además de despedir al meta Justo Villar.

El veterano del grupo, Justo Villar, de 40 años, del Nacional paraguayo, se despedirá tras 19 años en la Albirroja, y lo hará poniéndose los guantes unos minutos bajo la meta de la selección.

El técnico interino, Gustavo Morínigo, reemplazará a Villar por Alfredo Aguilar, del paraguayo Olimpia, y utilizará como único hombre en punta a Federico Santander (Copenhague).

En la medular todo hace indicar que apostará por Óscar Romero (Shanghai Shenhua-CHI), Richard Sánchez y Richard Ortiz, estos últimos del Olimpia, el campeón del torneo Apertura paraguayo.

Morínigo podría aprovechar el amistoso para probar a algunas de la novedades de su lista, como William Mendieta, uno de los goleadores del Apertura, o el recién nacionalizado Ángel Romero Gamarra (Corinthians-BRA).

La selección paraguaya está en pleno proceso de renovación de la plantilla en busca de consolidar el grupo de cara a la Copa América de Brasil en 2019 y las eliminatorias de clasificación para el próximo Mundial de 2022, que se jugará en Catar.

Para Japón, el amistoso tiene una gran importancia ya que es el último antes de debutar en el Mundial de Rusia, contra Colombia el 19 de junio. La selección no atraviesa un buen momento, tras haber perdido sus dos amistosos de preparación por dos goles a cero frente a Ghana y Suiza.

El estilo de juego de Akiro Nishino, nombrado el pasado 9 de abril tras la destitución del bosnio Vahid Halilhodzic, no ha cuajado en la selección nipona y presentan dudas tanto en ataque como en defensa, faceta en la que sus jugadores se han mostrado blandos en los dos últimos encuentros.

Además Japón cuenta con una importante interrogante ante Rusia 2018 en la parcela ofensiva. Y es que Yuya Osako, delantero fichado por el Werder Bremen alemán procedente del Colonia a principios del mercado veraniego, se tuvo que retirar lesionado en el último partido frente a Suiza.

Así, los nipones intentarán sacar un buen resultado que les haga viajar con confianza a Rusia para afrontar su sexto Mundial de forma consecutiva en el que esperan conseguir la clasificación para octavos de final dentro del Grupo H formado por Polonia, Senegal y Colombia.