Inglaterra vs Nigeria EN VIVO ONLINE por amistoso preparatorio para Rusia 2018

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado de Wembley de la ciudad de Londres no te pierdas el minuto a minuto del partido entre los combinados de Inglaterra vs Nigeria por fecha FIFA preparatoria para Rusia 2018, la misma que se llevará a cabo este sábado 2 de junio a la 11.115 am (hora peruana), el cual serpa transmitido por la señal de ESPN.

Inglaterra llega con un equipo que ha mostrado solvencia futbolística de cara a Rusia 2018, teniendo como principales referentes a Harry Kane, Raheem Sterling o Ashley Young. Por su parte, el seleccionado de Nigeria llega con mucha irregularidad con un solo triunfo en sus tres amistosos jugados hasta el momento.

Inglaterra vs Nigeria | Posibles Alineaciones

Inglaterra vs Nigeria | La Previa

A Inglaterra le queda un amistoso más antes de su participación en Rusia 2018, y será el 7 de junio contra el elenco de Costa Rica. Sin embargo, lo más resaltante del cuadro que dirige Gareth Southgate es que ya tiene definida su lista de 23 jugadores para la Copa del Mundo.

Vale recordar que el conjunto inglés debutará en Rusia 2018 el 18 de junio contra la escuadra de Túnez que viene de conseguir un meritorio empate de 2-2 contra Portugal. En el Grupo G también se encuentra Bélgica y Panamá.

Por su parte, Nigeria tendrá su debut mundialista ante Croacia por el Grupo D el próximo 16 de junio, fecha en la que también se podrá apreciar el encuentro entre los seleccionados de Argentina e Islandia.

Como dato estadístico, vale mencionar que la última ves que Inglaterra y Nigeria se vieron las caras fue en el mundial Corea-Japón 2002, donde ambos acabaron empatados 0-0.