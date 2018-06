La historia de Luis Soto, el hombre que se preparó meses para narrar el Mundial en quechua

Cusco, el Ombligo del Mundo a más de 3000 metros de altura, es la tierra natal del peruano Luis Soto, quien por meses se ha preparado para poder retransmitir en quechua una Copa del Mundo con la Blanquirroja como selección participante.

De 44 año, Soto es un periodista de Radio Inti Raymi, que en los últimos meses se la pasó observando videos para practicar y mejorar su relato. La tarea no fue simple. Siempre supo muy bien que varios miles de hinchas están siguiendo por primera vez en treinta y seis a la Selección Peruana en un Mundial.

Eso sí, un problema muy grande había que atravesar para poder hacer esto posible. Resulta que en quechua no existe la palabra “balón”, por lo que después de varias consultas e investigaciones, Luis llegó a la conclusión de que el termino adecuado para denominarlo sería qara q’ompo.

En total, son casi 500 términos que tiene grabados en la cabeza y que los ha ido optimizando a lo largo del tiempo.

Ejemplos hay varios: cuando un jugador recepciona el balón y despeja, Luis Soto explica que “está sachando la tierra” y cuando remata al arco con potencia, dice que el futbolista ha “comido mucha quinua”.

Cuando las cosas se ponen difíciles, pero se consiguen los resultados, como en el gol de Edison Flores a Ecuador por las Eliminatorias, narró que el jugador “construyó carreteras donde solo había unos senderos estrechos”.

“La derrota se siente como un vacío en las nubes”, narró después de la caída ante Dinamarca en el debut de Perú en el Mundial Rusia 2018.

La historia de Luis Soto inicia hace quince años, después de que el Cienciano cusqueño se tumbe al histórico River Plate en la final de la Copa Sudamericana.

¿Qué lo motivo? Su lucha contra la discriminación. “La globalización ha generado una especie de miedo, de odio, al idioma quechua […] Los jóvenes, que empezaron a emigrar a la ciudad, eran marginados por hablar quechua o por la misma vestimenta o por algunas iconografías de la vestimenta. El progreso hizo que la gente le fuera perdiendo amor y pasión a su idioma original”, declaró en una entrevista con The New York Times.

Desde el 2004 Soto retransmite por señal radial partidos de la Selección Peruana y, según cuenta, la mayor dificultad a superar fue interpretar lo que sucedía en el campo de juego para conectarlo con la cultura andina.

“Nuestra cosmovisión andina siempre ha estado vinculada a las montañas, a los ríos, al canto de las aves, a las flores, los animales, entonces lo que nosotros hacemos en la transmisión en quechua es que le damos ese ingrediente especial a la gente que nos escucha”, explica.

“Cuando empezamos hace quince años la gente se burlaba de mí […] Nos decían que no íbamos a ganar dinero, porque la gente quechua no tiene dinero, que no íbamos a ganar en publicidad. Pero no lo hacemos por dinero, lo que hacemos es por reivindicar el quechua y que la gente se sienta representada”, remata Soto, que espera este martes poder cantar goles y una victoria peruana en la rusa Sochi.