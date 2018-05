Hinchas peruanos alentaron a Paolo Guerrero en la sede del TAS

Paolo Guerrero, capitán de la selección peruana de fútbol, llegó este jueves al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), en Lausana, donde se dirimirá su recurso contra la suspensión de seis meses por dopaje impuesta por la FIFA y otro de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) para aumentarla.

Una veintena de aficionados peruanos se congregó ante el TAS con banderas, camisetas, bufandas y gorros en los colores de su país, y gritó “Paolo es inocente”, para mostrar a Paolo Guerrero, de 34 años, su apoyo y confianza en que será absuelto por los tres árbitros.

“Por supuesto queremos su inocencia, Paolo ha sido un chiquillo de barrio que ha salido a jugar y siempre con mucha responsabilidad y jamás ha estado metido en cosas turbias, ni drogas ni nada por el estilo. Es una persona muy idónea y capacitada”, dijo a Efe la peruana Marta Sánchez.

“Es un gesto de solidaridad a un futbolista peruano bien querido, que es un símbolo del deporte nacional, un futbolista que proviene de un medio humilde, pero que en base a su esfuerzo y dedicación al deporte ha salido adelante y ha llegado a figurar en el fútbol mundial”, señaló a su vez José Villafuerte.

El capitán de la Selección Peruana, Paolo Guerrero, dejó un mensaje a sus aficionados antes de acudir este jueves al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en Lausana, para asegurar que mantiene la “cabeza en alto”.

“Los miedos que no afrontamos se convierten en nuestros límites. A lo largo de mi vida, la constancia me enseñó a sobrepasar obstáculos difíciles. Yo mantengo la cabeza en alto, con muchas ganas de regresar donde soy feliz. Me siento #cadavezmascerca #modoguerrero #pg9”, escribió el jugador del Flamengo brasileño en su página de la red social Facebook.