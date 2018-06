Gustavo Costas lamentó la eliminación de la Selección Peruana del Mundial

El técnico argentino Gustavo Costas reconoció en el programa Negrini lo Sabe de Radio Ovación que la Selección Peruana mereció otros resultados conseguir otros resultados ante Dinamarca y Francia, lo que significó su eliminación del Mundial Rusia 2018.

“Vi los partidos, me dolió mucho la eliminación peruana, Gareca y los jugadores merecían más. Perú y México fueron las selecciones que más me gustaron, ante Dinamarca no merecía ni empatar, sino ganarlo, con un ritmo impresionante”.

“Perú hizo todo”, agregó Gustavo Costas.

El exentrenador de Alianza Lima dejó por un momento su análisis sobre la Selección Peruana para referirse a la crisis de Argentina.

“Veo muy parejo todo, no veo ninguna selección que se vaya perfilando como candidata al título, salvo Rusia, a los demás les está costando. Argentina era una incógnita, pero se ha ido para mal, nadie esperaba que esté tan mal como aquí, sin identidad de juego, sin pasión”.

La Albiceleste de Lionel Messi necesita conseguir una victoria ante Nigeria en la última jornada para conseguir su pase a los octavos de final del Mundial Rusia 2018.