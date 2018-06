Gustavo Cherquis: "Veremos a los guerreros de Gareca y ganaremos a Francia y Australia"

YouTube. No baja los brazos. Gustavo Cherquis, conocido periodista argentino de DirecTV Sports por apoyar a la Selección Peruana, habló este sábado sobre la derrota de la Blanquirroja ante Dinamarca en el Mundial.

“El fútbol es injusto. Perú no mereció irse con las manos vacía. Lo de Dinamarca solo fueron tres llegadas en todo el partido […] Abajo del arco Paolo, Carrillo y lamentablemente no quiso entrar. Cuando no quiere entrar, no hay caso”, dijo en el programa Mundial Total de DirecTV Sports.

“Perú nunca bajó los brazos, el gol no lo achicó, siguió yendo al frente, mereció el empate y ahora se juega la clasificación ante Francia”, continuó.

Finalmente, se mostró confiado con el juego de la Selección Peruana y apostó por la clasificación a octavos de final con victorias ante Francia y Australia.

“Vamos a ver otra vez a los guerreros de Gareca, van a sacar la cara por Perú, vamos a ganarle a Francia y Australia y vamos a pasar a octavos de final”, sentenció.

