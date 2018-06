Guerrero: “No sé si será mi último mundial”

El capitán de la Selección Peruana, Paolo Guerrero, en conferencia de prensa, declaró que a pesar de que la bicolor quedó eliminada del Mundial Rusia 2018, buscarán obtener un triunfo en su último encuentro contra Australia este martes 26 de junio, selección que aún tienen chances de clasificar hacia lo octavos de final si es que derrota a la blanquirroja.

Al respecto, Guerrero comentó que: “El grupo se tocó después de la eliminación. Voy a ser sincero. Pero es lindo sentirlo, porque el siguiente partido debe ser una revancha y así lo sentimos. Veo a todos mis compañeros con el cuchillo entre los dientes para no irnos con las manos vacías”.

Por otro lado, Paolo Guerrero habló acerca de lo que le viene luego de acabar su participación en Rusia 2018, es decir por el tema legal luego del fallo del Tribunal Federal Suizo, como de las chances que el “depredador” podría tener de jugar la Copa del Mundo en Qatar 2022.

“Puedo seguir jugando después de la Copa del Mundo, no tengo la fecha del castigo, pero yo me mantengo firme luchando por mi carrera. No sé si será mi último partido porque sé que todavía puedo jugar y aportar mucho”.