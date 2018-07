Gareca sobre Guerrero: “Fue un desgaste que lo sufrimos todos”

En la conferencia de prensa concedida por el profesor Ricardo Gareca habló sobre el capitán de la Selección Peruana, Paolo Guerrero, en la que destacó que la situación del “depredador” previo a su participación en el Mundial Rusia 2018 fue un “desgaste” que afectó mucho a todos.

A Ricardo Gareca se le formuló la pregunta de su opinión tras haber recibido a Paolo Guerrero sin estar al cien por ciento, comentó: “Hubo un desgaste a partir de lo que surgió con el tema de Paolo, un desgaste que sufrimos todos, Paolo, todo el mundo”.

Sobre cómo se dio el trabajo de la Selección Peruana a partir de este suceso, expresó: “No fue algo esperado, lo ideal era que trabajara con nosotros. Todo se movió a través de lo que representa para el país una figura como la de Paolo”.

Pero agregó que el tema surgido a partir del problema de Paolo Guerrero no es una excusa para lo que sucedió con la Selección Peruana en el Mundial Rusia 2018: “¿Es una excusa para lo que pasó en el mundial? No. No es el escenario que queríamos, tampoco fueron las circunstancias, es lo que tocó, no fue el escenario ideal”.

Sin embargo, destacó la gran labor que Paolo Guerrero y el resto del equipo realizaron en el Mundial Rusia 2018: “Pero cuando transcurrió todo lo que sucedió en el Mundial, pues él (Guerrero) llegó preparado de la mejor manera al igual que el resto de la Selección”.