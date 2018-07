Gareca: “El jugador peruano tiene potencial que aún no llega a su techo”

El técnico Ricardo Gareca, en conferencia de prensa concedida en la Videna, aseguró que el Perú necesita mantener en el tiempo, con políticas y compromiso, el objetivo realizado con la Selección Peruana que también debe replicarse en el resto de los deportes nacionales, donde el “tigre” destacó el empuje que caracteriza al pueblo peruano.

Ricardo Gareca se mostró muy contento con el trabajo que hizo con la Selección Peruana, del que aseguró cumplió el objetivo cuando fue presentado como nuevo técnico de la “bicolor”: “Desde que nos hicimos cargo de la Selección, tomamos el desafío de tratar de ponerle optimismo. Lo más importante es el objetivo final se logró”.

Asimismo, recalcó en su fe en el futbolista nacional: “Todo el convencimiento que teníamos del jugador peruano se vio reflejado con hechos en la realidad. Eso nos deja más tranquilos. El jugador peruano tiene un potencial de crecimiento increíble que no ha llegado a su techo”.

Sobre lo que para Ricardo Gareca ha significado ser entrenador en nuestro país, confesó: “Trabajar aquí lo lleva a uno donde ha experiencias increíbles donde uno debe vivir con matices que forman parte del crecimiento del entrenador y comando técnico. Esto nos permitió llenarnos de experiencias, situaciones complicadas, nos costó en algunos casos, en otros lo resolvimos. Somos un comando técnico con mucha más experiencia en lo futbolístico y en las vivencias”.

Ricardo Gareca, hizo una reflexión sobre lo que necesita el Perú para que lo conseguido por la Selección Peruana en el Mundial Rusia 2018 no se quede en una experiencia más: “hay que llevar esto mucha más allá, es mucho más profundo. Primero debe haber una política deportiva que ayude al Perú a crecer; desde los empresarios, los dirigentes, no solo del futbol sino del deporte”.

Y agregó: “El peruano es una persona muy talentosa y se ha desenvuelto en estos años de forma muy positiva, pero se les da muy poco para poder crecer. Si Perú no mantiene los pies sobre la tierra no va a crecer, se vendrá una época difícil, complicada, pero no imposible. Vamos a tener que trabajar mucho, seguir mejorando, hay que enfocarse en una política deportiva para crecer, para empezar a competir, para ser mejores. Se puede lograr, está comprobado, pero hay que ambicionarlo, a tener un proceso mucho más profundo”.