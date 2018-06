Francia vs Australia: fecha, hora y canal del partido por el Mundial Rusia 2018

Sigue EN VIVO y EN DIRECTO el partido Francia vs Australia por la fecha 1 del Grupo C del Mundial Rusia 2018 este sábado 16 de junio desde las 5 am (hora peruana). El encuentro se disputará en el estadio Kazan’ Arena y será televisado por Latina y DirecTV Sports.

Francia busca en el Mundial el título que confirme las expectativas que se han creado en una selección que, en los últimos años, no se quita el cartel de favorito pero no logra levantar el título que le consolide como un grande.

Australia encara su quinta participación mundialista (cuarta consecutiva) al resguardo de la experiencia de su nuevo técnico, el holandés Bert van Marjwik y con la misión de mejorar anteriores prestaciones.

Francia vs Australia – Alineaciones

Francia: Por confirmar.

Australia: Por confirmar.

Estadio: Kazan’ Arena.

Hora: 5 am (hora peruana).

Canal de transmisión: Latina (Perú) y DirecTV Sports (Latinoamérica).

Francia vs Australia – Previa

De la mano de Didier Deschamps, Francia ha dejado atrás las nubes del pasado y los cuartos de final en el pasado Mundial se vieron refrendados con el subcampeonato de Europa en su tierra dos años más tarde.

Una trayectoria ascendente que pasa por levantar el trofeo, que sería el primero desde la Eurocopa de 2000, que puso fin al ciclo virtuoso que encabezó Zinedine Zidane.

Desde entonces, Francia recolectó un conjunto de sangrantes reveses que han parado de la mano de Deschamps, que capitaneaba aquel equipo glorioso.

Ahora, liderados por Antoine Griezmann y con una gran generación de futbolistas, Francia afronta con confianza el Mundial de Rusia.

Australia encara su quinta participación mundialista cuarta consecutiva al resguardo de la experiencia de su nuevo técnico, el holandés Bert van Marjwik y con la misión de mejorar anteriores prestaciones.

La Federación Australiana se decantó por el técnico que llevó a la ‘Oranje’ a la final de Sudáfrica 2010 y al que clasificó para Rusia a la selección de Arabia Saudí, aunque luego dimitió. Tras manejar un ramillete de candidatos se decantó por su bagaje tras la salida, después de sacar el billete, del técnico que había guiado a los oceánicos durante los últimos años, Ange Postecoglou.

Australia vivió una más que complicada fase de clasificación en la zona asiática. Fue tercera del grupo B de la fase decisiva, tras Japón y la propia Arabia Saudí y quedó abocada a una eliminatoria ante Siria, que le puso en notables aprietos. De hecho necesitó la prórroga en la vuelta en casa, donde emergió su gran capitán, Tim Cahill, para sellar el billete.

Este triunfo le dio derecho a participar en la repesca intercontinental ante Honduras. Igualó a cero en San Pedro Sula y en la vuelta, en el estadio ANZ de Sydney, un triplete de Mile Jedinak hizo el resto.

Con información de EFE