Francia vs Australia EN VIVO: sigue EN DIRECTO el partido por el Mundial

Sigue EN VIVO y EN DIRECTO el partido Francia vs Australia por la primera fecha del Grupo C del Mundial Rusia 2018. El encuentro se disputará este sábado 16 de junio desde las 5 am (hora peruana) y será televisado por Latina y DirecTV Sports.

El competido Grupo C de la Copa del Mundo de Rusia 2018 echa a andar mañana en el imponente Kazán Arena con la disputa del encuentro que enfrenta a la Francia de Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y compañía, una de las favoritas al título, con la renovada selección de Australia.

‘Bleus’ y ‘Socceroos’ confían en sumar sus primeros tres puntos y dar así el primer paso hacia los octavos de final a la espera del segundo partido del grupo, el Perú-Dinamarca (19:00 hora local), que se disputará en el Mordovia Arena de Saransk.

Poco amigo de los cambios y menos aún de las revoluciones, el seleccionador francés, Didier Deschamps, parece decidido a dar un vuelco a su once de debut del Mundial para poner más quilates en el ataque.

Francia vs Australia – Alineaciones

Francia: Por confirmar.

Australia: Por confirmar.

Estadio: Kazan’ Arena

Hora: 5 am (hora peruana).

Canal de transmisión:

Francia vs Australia – Previa

En Francia, el tridente formado por Mbappé, Griezmann y Dembelé ha demostrado un atractivo en los encuentros previos que han terminado por convencer al técnico, en detrimento de Olivier Giroud, que, pese a ser el máximo goleador histórico de los presentes, ha pagado su falta de química con la generación venidera.

En el centro del campo, si se cumplen los augurios que apuntan las pruebas hechas en Istra, a las afueras de Moscú, cuartel general de Francia, el damnificado será Blaise Matuidi, que dejará su puesto a Corentin Tolisso, considerado el mejor en la construcción del juego en los últimos partidos.

Junto a él, el sólido N’Golo Kanté, pilar del juego en el esquema de Deschamps, y Paul Pogba, que se ha salvado por los pelos y que mantiene crédito pese a que, a diferencia de los otros, no ha mostrado gran cosa en los últimos partidos y su temporada en el Manchester United ha sido mediocre.

Con esos nombres, Francia afronta la competición con la intención de sumar los tres primeros puntos frente al teórico rival más débil del grupo C, en el que también están Perú y Dinamarca.

Los ‘Bleus’ tendrán que parecerse más al equipo que derrotó a Irlanda y, sobre todo, a Italia en los duelos preparatorios, que a la que empató contra Estados Unidos, precisamente el rival elegido para ensayar el partido contra Australia.

Por su parte, en la renovada selección australiana de Bert van Marwijk (tomó las riendas del equipo tras la sorpresiva marcha de Ange Postecoglou en noviembre) ha habido un cambio de mentalidad y de juego tras la llegada del veterano preparador holandés.

El espejo de estos ‘Socceroos’, como ha dicho en varias ocasiones Van Marwijk, es el Atlético de Madrid, y confía así en adoptar una filosofía similar a la del equipo del ‘Cholo’ Simeone para intentar hacerle partido a una de las favoritas en Rusia.

La portería tiene nombre y apellidos: Matt Ryan. El guardameta del Brighton & Hove Albion, exjugador del Valencia, es el titular indiscutible bajo los palos y también lo será en Rusia; y formará por detrás de una línea de cuatro con Josh Ridson, Mark Milligan, Trent Sainsbury y Aziz Behich.

Tomi Juric, delantero del Lucerna, será el ‘9’ elegido por Van Marwijk en el debut en la cita mundialista, relegando al banquillo al veterano Tim Cahill, el futbolista, por nombre, mas mediático de los ‘Socceroos’ y quien aspira a convertirse en el cuarto jugador en ver portería en cuatro Copas del Mundo, tras el brasileño Pelé y los alemanes Uwe Seeler y Miroslav Klose.