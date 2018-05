FIFPro hace pedido formal a la FIFA para que Paolo Guerrero juegue el Mundial

La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro) informó este domingo que ha presentado una solicitud a la FIFA pidiendo que Paolo Guerrero juegue el Mundial Rusia 2018.

“FIFPro ha escrito para FIFA solicitar que se permita al capitán del Perú Paolo Guerrero participar en el Mundial Rusia 2018”, se lee en un tuit de la organización internacional de futbolistas.

Además, señala que deberían obtener una respuesta entre el lunes 21 o martes 22 de mayo: “Esperamos un avance en las próximas 24-48 horas”.

UPDATE: @FIFPro has written to @FIFAcom requesting that Peru captain Paolo Guerrero be allowed to participate in the @FIFAWorldCup. We are hoping for a breakthrough in the next 24-48 hours. pic.twitter.com/nq5269UquD

