Fernando Hierro: “No podemos tocar en dos días el trabajo de dos años”

Tras la controversia sobre el sorpresivo fichaje Julen Lopetegui como nuevo entrenador del Real Madrid y su consecuente despido al mando de la Selección Española, la Real Federación Española de Fútbol decidió designar como nuevo entrenado a Fernando Hierro, quien aseguró que en cuanto a lo táctico seguirá el camino marcado durante la época Lopetegui.

En su primera conferencia de prensa como nuevo preparador de España inició diciendo: “Un reto bonito, apasionante. Las circunstancias son las que son y a partir de ahí acepto la responsabilidad con valentía como no puede ser de otra forma, mirando que tenemos un grupo de jugadores que llevan dos años trabajando por el Mundial” y agregó su apreció por el trabajo hecho por Julen Lopetegui: “Mi máxima admiración y cariño a Julen por su trabajo que lleva haciendo estos dos años y le deseo todo lo mejor en su nueva andaddura”.

Por otro lado, Hierro aseguró que su manejo de la Selección Española respetará el proceso que vino realizando Lopetegui desde hace dos años: “Lo que no se puede tocar en dos días es dos años de trabajo, una gran parte del staff sigue con nosotros, hemos visto vídeos del próximo partido, tenemos que ser inteligentes, coherentes y de aquí a Portugal no tenemos mucha capacidad de cambio. He estado presente en todos los entrenamientos, en el día a día hemos estado presentes y no podemos cambiar nada en dos días”.

También destacó las esperanzas que tiene el cuadro español de cara a su primer encuentro en el Mundial Rusia 2018 contra Portugal: “Les he dicho a los jugadores que les puedo mirar a todos a los ojos. Estoy muy tranquilo y esto no es justificación para no pelear por lo que hemos venido. El equipo está ilusionado, tenemos una gran oportunidad y el foco tiene que ser a lo que hemos venido, que es pelear por un Mundial. Que estos dos días no nos sirvan de justificación”.

Asimismo, sobre la plática que tuvo con Julen Lopetegui tras darse el cambio de entrenador, expresó lo siguiente: “Con Lopetegui fue una conversación de amigos, que nos conocemos hace mucho tiempo. He estado con él después de la decisión, me ha llamado a la hora de despedirse. Los chavales están ilusionados como estamos todos los españoles, quieren este reto que es un desafío para todos. No tenemos tiempo para lamentarnos. Llevan tiempo peleándolo y tienen que ser maduros”.

Finalmente, reveló la que fue su primera charla como entrenador a los jugadores de la Selección Española: “Les he dicho que tenemos un reto muy bonito, que no nos podemos escudar en que esto nos quite de nuestro sueño. Sólo tengo un año de experiencia, en el Oviedo, hicimos bien las cosas, otro año de segundo entrenador, y 30 años rodeado de balón”.