“Esta injusticia afecta la trayectoria y reputación de Paolo Guerrero”

Luego de conocerse el fallo del TAS que extiende la sanción de Paolo Guerrero a 14 meses y tras las primeras declaraciones del capitán de la Selección Peruana, la defensa del delantero peruano emitió un comunicado donde, entre otras cosas, destacan que el sistema antidopaje tiene serias fallas.

En el comunicado se detalla lo siguiente: “Guerrero está siendo penalizado y privado del mayor sueño de su carrera y de su propio país por formalidades y reglas que castigan a inocentes y no contribuyen al deporte justo y fairplay”.

En otro fragmento del documento se pretende destacar supuestas contradicciones en el sistema antidopaje: “Hasta el día de hoy fueron tres decisiones inconsistentes, que demuestran la fragilidad del sistema anti-dopaje, sus contradicciones y desproporciones_” y prosigue con “_se comprobó que Guerrero no utilizó drogas sociales, no tuvo el objetivo de mejorar su desempeño y, aún estando en un ambiente controlado por su federación, estos elementos no bastaron para que fuera considerado inocente”.

Finalmente, el comunicado expresa las repercusiones que esta decisión tendrá en el ánimo de Paolo Guerrero: “Esta injusticia no solo afecta a la trayectoria y reputación profesional de Guerrero, sino también a la emoción, la confianza y pasión que el fútbol provoca a los amantes del deporte”.