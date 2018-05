Escocia confirma convocados para jugar ante Selección Peruana en el Nacional

La Selección de Escocia confirmó su lista de convocados para los próximos partidos amistosos, uno de ellos, ante la Selección Peruana el próximo 29 de mayo en el Estadio Nacional. Este encuentro será especial, ya que los hinchas despedirán a los jugadores previo al Mundial Rusia 2018.

La Federación Peruana de Fútbol dio a conocer los precios de las entradas para las cuatro tribunas en el Estadio Nacional, que van desde los S/99 hasta los S/499.

Como se recuerda, la Selección Peruana logró la tan ansiada clasificación a la Copa del Mundo tras 36 años de ausencia. En marzo, la bicolor disputó dos partidos amistosos en USA ante las escuadras de Croacia e Islandia, ambas mundialistas, y consiguió dos notables victorias.

Además del cotejo ante Escocia, la escuadra peruana enfrentará también a Suecia y Arabia Saudita antes de iniciar su participación en el Mundial Rusia 2018, el próximo 16 de junio ante Dinamarca en la ciudad de Saransk.

“Para despedir a nuestra selección tendremos un gran show con artistas invitados y muchas más sorpresas que harán de este espectáculo, algo inolvidable”, señala la FPF en el anuncio del precio de entradas.

SCOTLAND | Alex McLeish has named his squad for our upcoming matches against Peru and Mexico. pic.twitter.com/N3aPq9XsHO